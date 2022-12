Az NGO-hoz (és egyúttal a brüsszeli baloldalhoz) kötődő személyek közül már sokakat vizsgálati fogságba helyeztek, így egyik, EP-nél dolgozó alkalmazottjukat, Fransesco Giorgit is, a főgyanúsított Eva Kaili barátját. A sor azonban nem áll meg itt: a Fight Impunity-val közös irodaépületet bérlő No Peace Without Justice NGO főtitkárát, Niccolò Figà-Talamancát elektronikus nyomkövetővel engedték szabadjára a hatóságok.

Kétes pénzügyek és parlamenti munka

A Fight Impunityt 2019-ben alapította Panzeri és Gianfranco Dell’Alba korábbi EP-képviselő. Utóbbi a Politico megkeresésére elmondta, akkoriban még teljesen normálisnak tűnt számára a kezdeményezés, valamint egyetértett a szervezet céljaival, ezért döntött úgy, hogy csatlakozik Panzerihez. A nonprofit egyesületként bejegyzett szervezet papíron a háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonására és megbüntetésére jött létre.

Elmondása szerint Dell'Alba nem ismerte közelről Panzerit, sőt, társalapítói pozíciója ellenére a szervezet működésébe sem igazán látott bele, ahogy annak finanszírozásáról is keveset tudott, pedig már akkor problémák adódtak belőle.

Ezt mutatja az a tény is, hogy a Fight Impunity hároméves fennállása során egyetlen, a tevékenységéről szóló beszámolót sem nyújtott be a belga hatóságoknak, holott ezt a jogszabályok szerint évente meg kellene tennie.

Az NGO ráadásul nem szerepel az EP átláthatósági nyilvántartásában sem, pedig ez elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy részt vegyen a parlamenti tevékenységekben.

Ennek ellenére a szervezet évente kétszer tartott beszámolót az EP emberi jogi bizottsága előtt − melynek egyébként korábban maga Panzeri is tagja volt. A bizottság mostani elnöke, Maria Arena − aki a botrány kirobbanásakor lemondott posztjáról − a Politicónak nyilatkozva elmondta: ő úgy gondolta, hogy a Fight Impunity szerepel az átláthatósági nyilvántartásban, ezért nem tett semmit az ügyben.

Hiába a szoros kapcsolatok, a gyanús dolgokról persze "senki nem tudott"

Dell'Alba, mint mondta, nem csak a szervezet céljai miatt csatlakozott Panzerihez, le volt nyűgözve, hogy mennyire elismert európai politikusok is kapcsolatban állnak az NGO-val.

A szervezet weboldala szerint a tanácsadók közt ott van Federica Mogherini, az unió korábbi kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Bernard Cazeneuve volt francia miniszterelnök, valamint Dimitrisz Avramopulosz, volt migrációs biztos is. A botrány kirobbanását követően mindegyikük lemondott posztjáról.

A fent említett politikusok mellett még egy kulcsszereplője volt a szervezetnek: a volt olasz külügyminiszter, Emma Bonino, a Fight Impunity-val közös irodaépületen osztozó NGO, a No Peace Without Justice alapítója. Dell'Alba és Bonino jó kapcsolatokat ápoltak, mindkettejük elmondása szerint nem tudtak Panzeri ködös ügyleteiről, valamint a szervezet finanszírozásáról − a vádak szerint az összegek jókora része Marokkóból és Katarból származhatott − sem. Bonino a Politicónak nyilatkozva elmondta, nem is igazán ismeri Panzerit, ugyanakkor tekintve Panzeri reputációját az olasz politikában, ez eléggé elképzelhetetlen. Dell'Alba szerint ő és Bonino egyébként − egyelőre − nem gyanúsítottjai a botránynak.