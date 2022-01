Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap délutáni tájékoztatása szerint a legtöbb helyen letört faágak, kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak. Sok fa utakra, házakra, kerítésekre, autókra és elektromos vezetékekre dőlt, a szél épületek tetőszerkezetét is megrongálta. A legtöbb segélyhívás Budapestről és Pest megyéből érkezett, de sok riasztást kaptak Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is.

Az OKF a károk felmérését javasolja a lakóingatlanok körül és azt kéri, hogy a leszakadt elektromos vezetéket, sérült közműveket, veszélyesen megdőlt fákat a 112-es segélyhívón jelentsék be.

A szeles időjárás több helyen is megrongálta a vasúti felsővezetéket, emiatt jelentős, 60-100 perces késésekkel, vonatkimaradásokkal, több szakaszon is pótlóbuszos közlekedéssel kell számolniuk a vasárnap este is a vonattal utazóknak - közölte a Mávinform. Több vonalon a viharos erejű szél miatt korlátozták a vonatok sebességét a vezetékszakadások és áramszedőtörések megelőzése érdekében.

Országszerte több helyen vezetékszakadást, Kecskemét és Albertirsa környékén pedig a szolgáltatásban is kimaradást okoztak a viharban villamos hálózatra dőlő fák és leszakadt ágak az MVM Démász Áramhálózati Kft. területén.

Szintén a vihar rongálta meg a Tatabánya és Oroszlány közötti magasfeszültségű távvezetéken futó optikai gerinchálózatot, emiatt mintegy 3500 felhasználó nem fér hozzá a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. mobil- és vezetékes telefon-, internet-, valamint kábeltelevízió-szolgáltatásaihoz Oroszlányban.

Az Útinform vasárnap esti tájékoztatása szerint továbbra is viharos széllökésekre lehet számítani Fertőszentmiklós, Csorna és Győr térségében, a Bakonyban, Pest megye északi és keleti területein, Fejér megye keleti részén, valamint Szántód és Paks közelében, a Mátrában, továbbá Balassagyarmat, Heves, Szolnok és Gyomaendrőd környékén.

A hegyvidéki utakon és a mellékutakon bárhol lehet letört faágakra vagy kidőlt fákra számítani.

A Balaton mellett is erős széllökéseket mértek: a legerősebb, óránkénti 119,5 kilométeres szelet a térségben az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki kikötőben lévő műszere jelezte. Ezt követte a Balatonaligán mért óránkénti 105 kilométeres, majd a Fonyódon mért 103 kilométer/órás érték. A Bakonyban a Kab-hegyen 119,5 kilométer/órás erősségű széllökést is mértek.

