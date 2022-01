Gyurcsány és Márki-Zay egészségügyi politikusa, az egyébként oltásellenes Komáromi Zoltán az ATV Start reggeli műsorában a riporter kérdésére felelve beismerte, hogy bezárnák a vidéki kórházak egyes osztályait - írja az Origo.

Ezzel a drasztikus lépéssel leépítenék a magyar egészségügyet, majd magánosítanák. Jól látható, hogy a Gyurcsány Ferenc által vezetett baloldal ismét az egészségügyi ellátórendszer teljes tönkretételére és felszámolására készül, mint 2010 előtt.

Drasztikus magánosítás

Gyurcsány Ferenc jelöltje, Márki-Zay Péter mindenben ismétli főnöke szavait. Szavaiból kitűnik, hogy a baloldal győzelme esetén nekilátnak a magyar egészségügy teljes felszámolásához.

Az alábbi videóban egyébként Márki-Zay a következőket mondja:

De én meg vagyok győződve róla, hogy ezen az állapoton, ami ma van, ezen csak egy drasztikus magánosítás segíthet.

Jól látható módon főnöke, Gyurcsány 2010 előtti programját akarja megvalósítani, amikor bevezették a kórházi napidíjat és a vizitdíjat, amit csak a Fidesz népszavazása söpört el.

Mintegy erre reagálva, Márki-Zay egy Facebook-videóban azt mondta, hogy a 2008-as, Fidesz által kezdeményezett szociális népszavazást - ahol hatalmas többséggel leszavazták a magyarok a fizetős egészségügyet - ki sem lehetett volna írni.

Az egészségügy magánosítása óriási terhet róna a magyar állampolgárokra nézve.

Tavaly nyáron egy interjúban azt mondta Márki-Zay, hogy az ingyenes egészségügy illúzió. Vona Gábor egykori Jobbik-elnök készített interjút Márki-Zay Péterrel, aki szó szerint így fogalmazott:

A szomorú igazság az, hogy minden üzlet. Álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet. Őszintén szólva, én nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, minthogyha nem üzlet. Mert ahol nem üzlet, ott tönkrementek. Afrikában találták azt, hogy azok a rendszerek, ahol ingyenes egészségügy volt, ott borzasztó rossz állapotok voltak, haltak meg az emberek, és a többi. Ahol fizetős egészségügyet vezettek be, ott viszont jól működött. Tehát olyan nincs, hogy ingyenes egészségügy, akkor, amikor például hálapénzzel fizetnek az emberek, meg zsebbe fizetnek. Nincs ingyenes egészségügy, ez egy illúzió. (...) Maga a modell, amit ideálisnak látok, az egy egybiztosítós, versengő egészségügyi modell.

2021 novemberében egy gárdonyi lakossági fórumon az Amerikai Egyesült Államokban működő rendszer előnyeit sorolta, és abszurd módon a következőket mondta:

Ha kell, akkor fűszoknyás lányok mojitót szolgálnak föl, hogyha ezt valakinek fedezi a biztosítása vagy a pénztárcája – mondta Márki-Zay Péter az amerikai rendszer egyébként közismert nagyon rossz állapota apropóján.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje tavaly ősszel beszélt arról, hogy a járóbeteg-ellátásban támogatja az egészségügyi intézmények centralizálását, vagyis azt, hogy több intézményből csak egy maradjon meg, a többit pedig megszüntessék. Tömegesen záratna be szülészeti és sürgősségi osztályokat is. Márki-Zay a különböző nyilatkozataiban azt is egyértelművé tette, hogy kormányon az egészségügyi intézmények fizetőssé tételében is a 2010 előtti balliberális vezetés politikáját követné.

Igenis el kell fogadni, hogy sürgősségi, vagy éppen szülészeti ellátás ne legyen a vidéki városokban, vagy akár falvakban élők közelében

– jelentette ki Márki-Zay.

Gyurcsány Ferenc eltökélt szándéka az, hogy véghezvigye a 2010 előtti programját. Az országot a csődbe kormányzó Gyurcsány a következő drasztikus intézkedéseket valósította meg 2010 előtt:

600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből,

vizitdíjat és kórházi napidíjat vezettek be, és

bezárták a vidéki kórházakat, vagy azok egyes osztályait,

illetve elvettek egyhavi bért az egészségügyi dolgozóktól, orvosoktól, ápolóktól.

A megszorító programok megvalósítása esetén a magyar emberek egészségügyi ellátása teljesen leépülne, és kiszolgáltatottá válna a magán- és külföldi cégek akaratának.

A Gyurcsány vezette baloldal eltökélt szándéka az, hogy megszüntessék az ingyenes egészségügyi ellátást.

Borítókép: Az egészségügyi tárca miniszter-várományosaként bemutatott Komáromi Zoltán orvos az MSZP-Párbeszéd árnyékkormánya tagjainak bemutatóján a fővárosi Loffice Cloud rendezvényterében 2018. március 11-én.