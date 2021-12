Bár a 89 éves Richter akkori rekordját azóta Jeff Koons és David Hockney is megdöntötte, a német művész továbbra is a földkerekség egyik legdrágább alkotója, és a város önkormányzata most úgy döntött, hogy talán érdemes árverésre bocsátani a birtokukban lévő elfeledett, egy leltár alkalmával előkerült Richter-művet.