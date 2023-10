Ingatlanbazár 55 perce

Keszthelyi gyöngyszem, bútorozva eladó!

A Zala megyei hirdetések között bukkantunk arra a polgári házra, amibe rögtön beleszerettünk. Nem hivalkodó, elegáns és kifinomult. Fel van újítva, melléképülettel, illetve kúttal is rendelkezik. Közel van mindenhez, így a földrajzi adottságai is kiválóak. A házban található cserépkályha nemcsak díszlet, biztosítja - természetesen nem egymagában - a meleget is középső szobában. Minden részlet a házban alaposan átgondolt. Ha teljesen kész házat keres a környéken, megtaláltuk Önnek. Nem fog csalódást okozni!

"Keszthelyen központhoz, Balatonhoz közeli részén, 5 szobás, dupla komfortos, felújított polgári ház eladó. A 110 m2-es földszint térfelosztása: előtér, előszoba, 3 szoba, konyha, 2 fürdőszoba, WC, terasz. 63 m2-es emelet: közlekedő, 2 szoba, 20 m2-es beépíthető padlásrész. A lakórész alatt 50 m2-es pince nyújt lehetőséget további egységek kialakításához. A ház fűtése hűtő-fűtő klímával történik. A középső szobában egy antik, működőképes cserépkályha idézi a múlt hangulatát. A konyhában nagyméretű indukciós főzőlap- sütővel, mosogatógép, hűtőszekrény nyújt maximális kényelmet. A lámpatestek, szaniterek, bútorok, kiegészítők extra minőséget képviselnek, újonnan vásárolt termékek. A házhoz építve, de külön bejárattal található egy 20 m2-es melléképület, 11 m2-es tárolóval. Alkalmas lehet iroda vagy apartman kialakítására . Az udvaron ásott kút nyújt öntözési lehetőséget. Személyes megtekintésért kérem írjon vagy hívjon! Az ingatlan ára teljes berendezéssel együtt eladó: 165 millió Ft."

