Zalakerámia ZTE KK - DEAC 87-73 (23-16, 21-18, 22-17, 21-22)

Zalaegerszeg, 1600 néző. Jv.: Praksch, Nagy V., Farkas.

Zalakerámia ZTE KK: Hicks 6, Paige, Szalay 8/6, Ikpe 17/9, Tóth Á. 14. Csere: Csátaljay 5/3, Ostojic 17, Ona Embo 7, Keller I. 6, Németh Á. 6., Csuti 2, Gyimes. Vezetőedző: Matthias Zollner.

DEAC: Edwin 17/, Drenovac 10, Neuwirth 6/6, Williamson 3, Buljevic 6. Csere: Mócsán 13/3, Tadic 14/6, Hőgye, Garamvölgyi 2, Czermann 2, Várszegi, Hegedüs. Vezetőedző: Andeljko Mandic.

Megfogadták az egerszegi drukkerek a ZTE KK felhívásáét, hiszen kifehéredett a lelátó, ugyanis aki csak tehette, fehér felsőben érkezett a találkozóra. A Zalakerámia ZTE KK is fehér szerelésben futott ki a pályára, ám mielőtt kezdődött volna a játék, a közelmúltban elhunyt Tihanyi Györgyre emlékezett a csarnok népe. A ZTE csapatainak hűséges szurkolója természetesen a kosárlabda mérkőzések állandó szereplője volt.

Aztán kezdődött a játék, és a két együttes jól emlékezhetett kettejük legutóbbi találkozójára. Nagyjából egy hónapja, az alapszakasz hajrájában Debrecenben igencsak pontszegény találkozón nyert a ZTE KK (61-55), és most sem akart beindulni a pontgyártás, de valamivel azért a DEAC pont pontosabb (7-12). Erre jött a hazai válasz egy 14-2-es sorozattal (21-14), és kezdett a ZTE KK játéka arra hasonlítani, amit az alapszakasz hajrájában láthattunk tőle. Jól működött a védekezés, és jöttek a pontok is. A vendégek szakvezetője, Andeljko Mandic nem tehetett mást, a második negyed elején időt kellett kérnie, de hiába: 32-16 állt az eredményjelzőn és a zalaiak lendülete nem hagyott alább. Ez a különbség nagyjából megmaradt , de a félidő hajrájában - néhány hazai hibát kihasználva - a DEAC visszazárkózott (44-34).

Kissé döcögősen indult a második félidő, ami igaz volt mindkét csapatra. Zalai oldalon Hicks két távoli próbálkozása is kimaradt, Paige pedig még pont nélkül állt, pedig tőle ez szokatlan, főleg a meccs második felében. Ikpe hármasával, majd Hicks duplájával újra tíz pont fölé kúszott a különbség, sőt Ona Embo kosaraival visszaállt a korábbi állapot (57-40). A DEAC-nál nem igazán láttunk olyan teljesítményt, aki hátára vette volna csapatát, ez alapján nehezen tűnt elképzelhetőnek, hogy olyan gyökeres fordulat következik be, ami megrengetné a zalai együttest. Közeledve a harmadik negyed zárásához Keller Iván kosarával 63-44-re módosult az állás. Befejezettnek mégsem lehetett tekinteni ezt a mérkőzést sem, hiszen a DEAC még igyekezett megrázni magát. Deon Edwin tűnt az egyszemélyes "alakulatnak", amely még támadást indíthat a ZTE vezetése ellen, de a házigazda jobb volt szombaton. Több jó teljesítmény is akadt a zalaiaknál, akik összességében simán húzták be a párharc első mérkőzését és 1-0-ra vezetnek a párharcban.

Folytatás kedden Debrecenben a második mérkőzésen.