Három korosztály képviselői érkeztek Zalaegerszegre, hiszen a gyermek, az újonc és a serdülő korcsoportok tőrversenyeinek adott otthont az egerszegi csarnok. Mindhárom korosztályban nagy létszámú mezőnyök vonultak fel, a házigazda Zalaegerszegi Vívó Egylet sportolói pedig leginkább az újonc korosztályban értek el jobb helyezéseket. A fiúknál, illetve a lányoknál is volt ZVE-s tőröző a legjobb nyolc között, és Bóbics Ádám, valamint Bagosi Borka is az értékes ezüstéremmel zárták a versenyt. Gróf Domonkos az újonc mezőnyben, valamint az eggyel idősebbek között, azaz a serdülő korosztályban is a pontszerző 5. helyen végzett. Ebben a korosztályban, vagyis az újoncoknál a fiúknál László Ábel (Halászteleki BSE) győzött az 54 induló között, míg a lányoknál 50 indulóból Mészöly Regina (Halászteleki BSE) nyert.

A gyermek korosztályban Dankó Écska Emma (BHSE), illetve Lajcsik László (Szombathely) győzött, a serdülőknél Bartus Bianca (Halászteleki BDSE) és Bánhidi Balázs (Ludovika SE) nyert.