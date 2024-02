– A fogyatékkal élő emberek felé mindenki együttérzéssel és segítő szándékkal fordul, a vívás viszont abban segíthet, hogy ezek az emberek megmutathassák: ők is képesek arra, mint ép társaik.

Az eredményhirdetésen a résztvevőket köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester, s a vendégek között ott volt a Magyar Vivó Szövetség két elnökségi tagja is: Dani Gyöngyi paralimpikon vívó (ő versenybíróként is közreműködött), valamint Prosits Attila. Utóbbi kérdésünkre elmondta: most járt először az egerszegi vívócsarnokban és nagyon tetszett neki.

– Kompakt létesítmény, ahol a kerekesszékes vívás is otthonra talált – mondta. – Ebben a szakágban a ZVE az ország három legfontosabb műhelye között van.

Győztesek és zalai dobogósok. Párbajtőr, A kategória, leány: 1. Pongrácz Zoé, 2. Kuczkó Zsóka (mind ZVE). Fiú: 1. László Bence (Törekvés), 3. Czimmermann József és Forgács Péter (ZVE). B kategória, leány: 1. Csarnai Lili (AVA), 2. Zsombok Helga Ilona (VE). Fiú: 1. Böhm Sándor Bendegúz (Törekvés), 2. Hodor Levente (ZVE). C kategória, leány: 1. Teizinger Csenge Flóra (Pető SE), 3. Németh Kata (ZVE). Fiú: 1. Kürnyeg Szabolcs, 2. Seregélyes Balázs (mind ZVE). Tőr, A kategória, leány: 1. Pongrácz Zoé, 2. Kuczkó Zsóka (mind ZVE). Fiú: 1. László Bence (Törekvés), 2. Czimmermann József (ZVE). B kategória, leány: 1. Zsombok Helga Ilona (ZVE). Fiú: 1. Böhm Sándor Bendegúz (Törekvés), 2. Hodor Levente (ZVE). C kategória, leány: 1. Farkas Mónika (Pető SE), 3. Németh Kata (ZVE). C kategória: 1. Kovács Márton (Törekvés), 2. Kürnyeg Szabolcs, 3. Izsák Dániel (mind ZVE).