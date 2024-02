Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC 0-1 (0-1)

Felcsút, 1234 néző. Jv.: Erdős (Buzás, Csatári).

PAFC: Pécsi – Maceiras, Szolnoki, Stronati, Brandon (Bévárdi, 56.) – Favorov (Vékony, 83.), Corbu – Nagy Zs., Nissila (Gruber, a szünetben), Komáromi (Slagveer, 76.) – Puljic (Plsek, a szünetben). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

ZTE: Dombó – Safronov, Várkonyi, Evangelou – Szendrei, Bedi, Sankovic, Mim (Csóka Dá., 94.), Medgyes (Kiss, a szünetben) – Croizet (Meshack, 75.), Mance. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerző: Mance (11-esből, 15.).

A Fehérvár FC elleni szezonnyitó siker alkalmával orrtörést szenvedett Stefanos Evangelou arcvédő maszkban ott volt a pályán, két helyen azonban "negatív irányba" is változott a ZTE összeállítása a múlt hétvégihez képest. Kikerült a kezdőből, de a kispadon legalább ott volt a téli igazolás Kiss Bence, Sajbán Mátét azonban a keretbe sem nevezték – a hírek szerint kisebb sérülés miatt, elővigyázatosságból.

A házigazda lépett fel támadólag, Dombónak két alkalommal is játékba kellett avatkoznia (mindkét alkalommal Nagy volt a feladó) az első percekben. A ZTE azonban átvészelte a kezdeti rohamokat, és ahogy rendezte a sorokat, azonnal felfordulást okozott a hazai kapu előtt. Egy a hosszú oldalra érkező ívelést Mim fejelt le a hazai büntetőterület bal oldalán, és a kapu elé küldött labda az előtte felugró Nagy Zs. bal kezéhez ért. A játékvezető hosszas videózás után büntetőt ítélt, amit a jó góllövőformáját tartó Mance magabiztosan lőtt a bal felső sarokba, 0-1. A következő időszakban is a Puskás kezdeményezett, de a szervezett ZTE ellen helyzetet nem tudott kialakítani. A 26. percben egy beívelésre Dombó és Várkonyi is mozdult, aztán ütköztek az ötösön, de a lecsorgóból a házigazda nem talált kaput. A 30. percben folytatódott Evengelou vesszőfutása: törött orrát Komáromi találta el a labdával közelről, de az arcvédő jól vizsgázott. A zalaiak masszív védekezésén nem nagyon talált rést a házigazda, a ZTE pedig próbált gyors ellencsapásokat vezetni, de ezeket az ellenfél (hol szabályos, hol sípszót érő eszközökkel) lefülelte. A félidő hajrájában a PAFC ismét fokozta a tempót és a nyomást, de hiába érkeztek a labdák sorra a zalai kapu elé, néhány centi, illetve egy-egy utolsó passz mindig hiányzott a ziccerhez. A játékrész legnagyobb helyzete már a hosszabbításban maradt ki: Nissila bal oldali szögletét a rövidre mozgó Nagy (a házigazda legveszélyesebb játékosa) csúsztatta meg veszélyesen az ötös sarkáról, de a labda eltévesztette a hosszú sarkot, illetve lemaradtak róla a berobbanó hazai játékosok is.

Fordulás után megint nagyon elszántan kezdett a Puskás. A 47. percben jobb oldali hazai akció futott a pályán, a végén a csereként éppen beállt Gruber került ziccerben, ám jobbról leadott közeli lövését Szendrei kirúgta a gólvonalról. A nagy ijedtség után megint inkább a ZTE szája íze szerint alakultak a dolgok. A vendégek próbálták kicsit többet birtokolni a labdát, ezzel is elvéve a gólszerzés esélyét az ellenféltől. Mezőnyben voltak is jó perceik a kék-fehéreknek, de kapura lövésig már nem tudtak elvergődni. Bízni lehetett benne, hogy a második tavaszi vereség veszélye miatt az idő előrehaladtával a hazaiak egyre feszültebbek lesznek, és így talán a támadások építésében sem lesznek elég higgadtak. A ZTE mindenesetre megtett minden tőle telhetőt, hogy növelje a nyomást: masszívan védekezve őrizte az előnyt. A 65. percben Croizet és Mance megvillantotta, milyen lehetőségekre vár a ZTE: középpályás labdaszerzés után előbbi ugratta ki utóbbit, a csatár azonban kisodródott, így csak szöglet lett a dologból. A 68. percben senki nem hitt a szemének. Előbb a hazaiak, amikor Komáromit üresen találta egy beadás az ötös bal sarkán, lövése azonban elakadt Dombóban. Majd a vendégek, amikor Mance fantasztikus fordulással és sprinttel rázta le magáról a védőket a jobb oldalon, középre tálalt, Croizet szinte üres kapuval állt szemben, ám 11 méterről, bal belsővel mellé bírta rúgni a labdát. Elképesztő nagy hiba, szinte meccslabda volt, nem sokkal később le is cserélték a támadót. A PAFC a folytatásban szakadatlanul, de eredmény nélkül támadott, a hazai próbálkozásokra talán a passzírozás szó illett a legjobban, de a zetések állták a sarat. Volt még egy labdája az egyenlítéshez a Puskásnak: a 84. percben bal oldali beadás után Plsek kibújt a védők közül, de a földre fejelt labdája a lécre pattant, majd onnan az alapvonalon túlra. A 91. percben még Stronati fejelt nagyon hasonlót bal oldali szöglet után, ám ez a kísérlet a kaput sem találta el. A találkozó érdekes módon sárga lap, és ami igazán fontos, Puskás-gól nélkül ért véget.