Egy hete ilyenkor éppenséggel más volt a helyzet. A ZTE FC ugyanis úgy várhatta a múlt szombati, Fehérvár FC elleni első tavaszi mérkőzését, hogy a vonal alatt helyezkedett, azonos pontszámmal a Mezőkövesddel, de mégiscsak mögötte... S mi változott egy hét alatt? A Mezőkövesd egy helyben maradt két vereségével, a ZTE FC pedig kilőtt: a Fehérvár FC után (3-1), szerdán a Puskás FC otthonában is nyert (1-0), már 21 pontos és ott van a 9. helyen, 6 ponttal megelőzve a kövesdieket és már héttel a sereghajtó Kisvárdát.

Ám mielőtt rátérnénk a vasárnapi mérkőzés esélyeire, egy kis statisztika. A ZTE FC és a Mezőkövesd az NB I.-ben eddig 13-szor találkozott, az pedig a 33 fordulós rendszer sajátossága, hogy ebből 9-szer Mezőkövesden és csak 4-szer Zalaegerszegen... Az összesített mérleg 5 ZTE-siker, 5 döntetlen és 3 Mezőkövesd-győzelem, a Zalaegerszegen lejátszott négy találkozó 3 döntetlent és egy egerszegi győzelmet hozott. A hazai siker most is a ZTE FC rajongóinak vágya. A mérkőzésidőpontról továbbra is az a véleményünk: nézőriasztó, főleg vidéken, de ez van... Ettől függetlenül csak remélni lehet, hogy a ZTE FC hívei nagy számban lesznek ott a lelátón, hiszen ott voltak a Pancho Arénában is, és a hangjuk betöltötte szerdán is a stadiont.

Márton Gáboron, a ZTE FC szakvezetőjén semmiféle hurráhangulat nem tapasztalható, de mindez érthető is. Viszont számított ilyen nyitányra?

- Bíztam abban, hogy jól sikerül a rajt, örülök, örülünk is neki, a cél tekintetében ezek apró lépések, hiszen messze még a vége - válaszolta, amikor az újabb találkozó esélyeiről kérdeztük. - A csapat egységes, szerintem a két siker mindenképpen építő jellegű kell, hogy legyen az önbizalom tekintetében is. Nekünk ugyanazzal az akarattal, hozzáállással kell futballoznunk, mint eddig, és szó sem lehet arról, hogy hátra dőljünk a jó kezdés miatt.

Világos beszéd, és érthető is. Sok mérkőzés van még hátra, de most a ZTE FC számára is a vasárnapi a legfontosabb. Merthogy az a következő, és ilyen kezdés után mindenki győzelmet vár a ZTE-től egy, a két korábbinál papíron gyengébbnek tűnő ellenféllel szemben Lehet most győzelmi kényszerről beszélni? - tettük fel a kérdést Márton Gábornak.

- Ha valaki most azt hiszi, hogy innentől csak nyerünk - bár úgy lenne -, téved, én pedig szeretnék reális maradni. Győzelmi kényszer mindig van, akár a bajnokság elején tartunk, akár a végén, hiszen ez a játék a győzelemről szól, és mindig a győzelem a cél. A Mezőkövesd pedig nem gyenge csapat, a mi formánk most valóban jobbnak tűnik, hiszen ők velünk ellentétben kétszer kikaptak, de ezért még hiba volna bárki részéről lekezelni az ellenfelet. Hasonló helyzetben van a vasárnapi ellenfél is, mint mi, ebben a bajnoki rendszerben pedig nagyon gyorsan fordulhatnak a dolgok. Mindenre figyelni kell, felkészülünk az ellenfélből, remélem, még több szurkoló lesz kint a mérkőzésen és velük közösen szeretnénk a három pontot ünnepelni.

A héten igazolt izraeli-portugál Guy Hadida-val kapcsolatban a szakvezető elmondta, hogy képzett játékos, de ebben a sűrű programban most még nem volt idő arra, hogy beépítsék a csapatba, de mindennek eljön az ideje. Stefanos Evangelou szerdán - orrtörése miatt - már arcmaszkban játszott, ami látszólag még zavarta a védőt. A kérdést azzal zárta le Márton Gábor, hogy "kemény gyerek ő", és ahogy mondta, mindenki hadra fogható.

A ZTE FC keretében történt pénteki változásokról EBBEN a cikkünkben írunk.