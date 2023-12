Arconic Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK 103-76 (25-21, 31-19, 30-23, 17-13)

Alba Regia Sportcsarnok, 1000 néző. Jv.: Kapitány, Minár, Kapusi.

Alba: Chambers, Barnett 21/15, Philmore 20/6, Kass 6/6, Dickey 17. Csere: Vojvoda 12, Roberts 17/6, Balogh 3/3, Takács Mi. 4/3, Takács Ma., Kiss, Góbi 3/3. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.

ZTE: Hicks 29/12, Lekunas, Keller 5, Mishula 16/6, Csuti 13. Csere: Szalay 7/3, Makkos 1, Simó 5/3, Tóth B., Gerencsér. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Kipontozódott: Csuti (27.).

Az egerszegi csapatot betegségek tizedelték a hét folyamán és a helyzet a péntek esti edzésre tovább romlott, hiszen újabb három játékos maradt távol a gyakorlástól. Felmerült a fehérvári bajnoki elhalasztásának lehetősége is, de a kék-fehérek végül pályára léptek, bár a keretük finoman szólva foghíjas volt: hiányzott Ostojic, Tóth Ádám, Németh és Csátaljay is, a kispadon pedig csak öten foglaltak helyet, egytől egyig magyar fiatalok.

Ilyen felvezetés után a meccsen nem játszott eleve alárendelt szerepet a vendégcsapat, az Alba a 7. percben "még csak" 14-11-re vezetett, igaz, ebben benne volt már egy kék-fehér időkérés is. Az első játékrész végéig a házigazda távoli kosarakkal operált (5 találat 12 kísérletből), míg zalai oldalon a Hicks-Csuti kapcsolat működött: az amerikai irányító passzaiból a védőjéről ügyesen leváló center ziccereket dobott. A negyed utolsó másodpercében Hicks még hintett egy triplát és 3 gólpassz mellett már 12 pontnál járt. Nem volt meglepő, hogy a két kiváló zalai center távollétében a második 10 perc elején az Alba 17-8-ra vezetett már lepattanózásban és a ZTE palánkja alatt is meg tudott szerezni 7 labdát – ehhez képest a pontok terén nem is volt olyan nagy a különbség (13. p.: 30-25). Csuti remek dolgokat produkált, és nem is csak klasszikus középjátékosként: a 16. percben a félpályától, védővel a nyakán vezette a labdát a palánkig és dobott remek duplát (39-33). Közeledve a félidő vége felé a ZTE egyre nehezebben tudta átjátszani a hazai védelmet, a megszerzett labdákkal pedig az Alba többször kosárig rohant (19. p.: 52-40). A hazai csapatban Vojvodának a 17. percben még nem volt pontja, a félidőig viszont összegyűjtött hirtelen tízet. Ettől függetlenül az előzmények ismeretében a ZTE-nek nem kellett szégyenkeznie a meccs első fele miatt (56-40).

A nagyszünetben az Alba 22-12-re vezetett a lepattanók terén, ezen kívül még a személyi hibákban volt jelentősebb különbség (6-11) a két csapat között. A sok fault magyarázza, hogy a hazaiak jóval több büntetőt dobhattak a ZTE-nél (14-6) és több pontot is szereztek (13-5) a vonalról. Az egerszegiek az elmúlt hetekhez képest javultak némileg a tripladobások terén (5 találat/16 kísérlet), bár az aktuális ellenfelet most sem érték utol (7/17).

Huszonkét másodperc telt el a második félidőből, amikor Csutira ráfújták a 4. személyi hibát, a következő támadás végén Mishula megkapta a harmadikat (ezzel felzárkózott Szalay mellé), mindez pedig igen nehéz húsz percet vetített előre zalai szempontból. A bajokat Barnett három triplával tetézte, a ZTE részéről pedig a hiányzók közé ekkor már fel lehetett írni Lekunast is, aki ijesztésként az első három percet töltötte a pályán, ám később nem tért vissza oda (24. p.: 69-48). A ZTE számára az egyetlen jó hír az volt, hogy a csapat teher nélkül játszhatott, hiszen ilyen körülmények között semmilyen elvárást nem lehetett támasztani a játékosokkal szemben, ám nehéz könnyedre venni a figurát, amikor az ellenfél minden szempontból olyan fölényben van, mint az Alba szombat este. Csuti nagyon korai kipontozódása volt a következő csapás a ZTE-re, az Alba játszhatott volna teljes nyugalomban, ehelyett technikait reklamáltak ki maguknak egy olyan stratégiai kérdésben, hogy vajon Hicks elég gyorsan átért-e a labdával a félvonalon. Az erőviszonyokhoz képest a harmadik negyed nem is hozott olyan nagy különbéget, ám az borítékolható volt, hogy a ZTE nem fogja száz kapott pont alatt megúszni ezt az estét (86-63). A palánk alatt Dickeynek már nem volt ellenfele (pontjai mellett az egész meccsen 20 lepattanót szerzett meg, ebből 6 támadót...), de kosárlabdában persze nagy előny, ha valaki több fejjel magasodik mindenki más fölé. A zalai fiatalok lelkesek voltak és ügyesek, a 38. percben, a negyeden belül 13-12-re még vezettek is, de mindez a végeredményre már nem volt nagy hatással. Csak remélni lehet, hogy a betegek a Honvéd elleni meccsig felépülnek.