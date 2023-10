KK Mertojak–ZTK-FMVas 2:6 (3786-3802)

A zalaiak egyéni eredményei: Horváth Z. 639, Nemes 619, Pintér 594, Járfás 682, Kakuk 667, Fehér 601.

A legjobb négy közé kerüléssel a ZTK teljesítette az alap célkitűzést, hiszen a EK legjobb öt csapata indulhat a Bajnokok Ligájában. Ám még többet jelent a döntőbe kerülés, ez a két csapat ugyanis kiemelt lesz a BL-ben, s így az első körben biztosan elkerüli a legjobb együtteseket. Az elődöntőnek így győzelmi céllal vágtak neki az egerszegiek.

– Az első körben veszni látszott minden, hiszen csak Horváth Zoltán szerzett egyéni pontot, s ráadásul 106 fás hátrányba is kerültünk – mesélte a ZTK helyszínen lévő elnöke, Takács László. – A folytatásban azonban olyan fordítást mutatott be, amit rég láttam utoljára. Mindenkinek jár a dicséret, de különösen Járfás Szilárdnak, aki kivételesen dobott. Ez a küzdeni tudás és csapatszellem eddig a bajnokikon hiányzott, remélem ez a siker megadja a fiúknak a lendületet a szezon folytatására is.

A ZTK-FMVas Brckóban szombaton 17 órakor kezdi a döntőt. Még nem tudni, hogy az ellenfele a német Raindorf, vagy a szlovák Podrbezova lesz-e.