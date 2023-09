Dombó nem ismeretlen kapus, hiszen a 30 esztendős hálóőrnek már 117 élvonalbeli mérkőzés van a háta mögött. A Haladás neveltjeként védett Szombathelyen, majd Mezőkövesd, Kisvárda és legutóbb a Vasas volt az állomáshelye. Rutinos hálóőr érkezik, ami nyilvánvalóan összefüggésben van a kapusposzton tapasztalt legutóbbi, fehérvári bizonytalanságokkal. Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója sem cáfolta ezt, de mint megjegyezte, arról szó sincs, hogy Senkó Zsombor kegyvesztetté vált volna.

– Egy fiatal kapusról van szó Senkó esetében, túl nagy nyomás nehezedett rá, túl sok támadás érte, ami egy érettebb kapust is megviselt volna – jegyezte meg Dombó Dávid érkezésével kapcsolatban érdeklődésre válaszolva Sallói István. – Azt szerettük volna, hogy vezetőedzőnk repertoárja bővüljön ezen a poszton is, esetünkben egy rutinos kapussal. Ami a játékot illeti, elöl már tapasztalható a javulás, hátul a védekezésben viszont még sok a gól, ami az egész védekezést érinti. Valakinél mindig van egy hiba, ebben is szeretnénk előre lépni, hogy még kevesebb legyen a jövőben.

A ZTE FC felnőtt keretében így már három kapus van, Gyurján Márton, Senkó Zsombor és Dombó Dávid.