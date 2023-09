A korábbi – akár helyi – kézilabda sztárok megmozdulásait mintegy nyolszáz néző jutalmazta nem egyszer hangos tapssal, melyet akár a Veszprém férfi csapatának egykori menői, akár a pécsi, fővárosi, no meg a kanizsai ikonok konstatáltak széles mosoly kíséretében. S persze ne feledkezzünk meg a hölgyekről se, hiszen Mátyás Augusztától Elena Golovkótól Utasi Ágotáig tartott azon résztvevő játékosok sora, akik a zalai kézilabdának is hírnevet szereztek.

A férfi örökifjú öregfiúk minitornája végül úgy alakult, hogy megosztott első helyezést szerzett a Veszprém és az Old Boys Budapest között, a bronzmeccs után pedig PEAC Old Boys győzelmet írhattak fel a szervezők a Tungsram SE ellen. Utóbbiak soraiban aztán egy váratlan örömteli helyzet is előállt...

- Pont úgy jött össze, hogy a Tungi korábbi klasszisa, Krichenbaum Tibor e tornánk idején ünnepli szülinapját, s készültünk is Krikinek egy kis meglepetéssel – fogalmazott a nagykanizsai klub ügyvezetője, Musits Róbert. - Próbáltuk persze előtte titokban tartani, s úgy gondolom, ez sikerült is, mert a hatás, ahogy leszűrhető, roppant kedvező volt.

Azt még jegyezzük fel, hogy a férfi versengés legjobb játékosának Pérez Carlost (Veszprém), kapusának Hoffmann Ákost (Old Boys Budapest), védekező játékosának Schuch Timuzsint (Veszprém) választották, míg a gólkirály Jose Savon (Veszprém) lett