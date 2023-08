Július elején-közepén a Zalaegerszegi Vívóegylet rendezett nemzetközi tőrvívó tábort, amin 160-an vettek részt, s Zalánál maradva, e napokban Gyenesdiáson a Balaton Vívóklub párbajtőrözők számára tart ugyancsak nemzetközi edzőtábort. A ZVE egyre inkább törekedik nemzetközi kapcsolatai kiépítésére, hiszen e kapcsolódások a helyi versenyzők számára is hasznosak, főleg fejlődésük érdekében. Csak példaként: Fekete Gábor vezetőedző és néhány egerszegi tanítványa a nyár elején az Egyesült Államokban tölthetett el pár napot, ottani vívókkal együtt készülve. Aztán jött a hazai edzőtábor, és most már gőzerővel zajlik a munka a szeptemberben kezdődő versenyszezonra.

Többek között itt van a csapattal Rubin Mattia, a ZVE kadett Európa-bajnok tőrözője és egy vendég, aki a tengerentúlról tért vissza. Adeline Senic a michigani Detroitból érkezett, a 17 esztendős lány hazája egyik tőröző tehetsége. Fekete Gábor elmondta, szívesen fogadták az amerikai versenyzőt, aki innen majd Olaszországba utazik egy másik edzőtáborba.

– Tavaly is itt voltam az egerszegi edzőtáborban és az idén visszatértem – említette Adeline, akivel néhány mondatot váltottunk. – Nagyon tetszett, amit itt tapasztaltam, és most ez a pár nap is vélhetően hasznos lesz számomra. Odahaza más lehetőségek vannak, kevés a női tőröző, így inkább férfi vívókkal készülök. Itt, Európában ez másként van, többféle stílussal, és ezek képviselőjével vívhatok. A fizikai felkészülés terén is hasznosak a közös edzések, mondjuk a sok futás azért elég megterhelő.

Más Európában és más a tengerentúlon a vívókultúra, egy az egyben talán nem is lehet és nem is szabad összehasonlítani. A versenyrendszer is eltérő, s anélkül, hogy mélyebben mentünk volna bele, Adeline példaként említette: az amerikai Divizió 1-es rangsorban jelenleg a tizedik helyen áll, ami nagyjából az abszolút rangsort takarja, valamennyi korosztályban. Az európai körversenyben viszont korosztályában a második helyen áll. Amiben fejlődni szeretne, az főleg kondicionális jellegű.

– Természetesen fontos a technika, nálunk odahaza főleg a gyorsaságra helyezik a hangsúlyt, de fizikálisan kell még fejlődnöm, és ebben szeretnék előrelépni. Ezért hasznosak ezek a közös edzések, és ezért is vagyok itt, majd utazok Olaszországba, ahol ahol Andrea Cassara táborában veszek részt. Jövőre pedig a ZVE edzőtáborába mindenképpen vissza szeretnék térni, hiszen nagyon jó alapokat ad a fejlődésemhez - tette még hozzá Adeline Senic.