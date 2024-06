Novák Ferenc emlékeztetett: az önkormányzat hosszas tárgyalásokat követően megállapodást kötött a Balatonwind Kft.-vel (amely több Spar üzletet is működtet), hogy megvásárolja az üzlet létesítéséhez szükséges telket és meghatározott időn belül megépítse azt. Erre vonatkozóan garanciákat építettek be a megállapodásba.

A vállalkozó több variációt is tervezett, ezek az 1100 és 600 négyzetméteres üzletnagyságokra vonatkoztak - említette a polgármester, majd hozzátette: az üzlet megnyitását a Vállalkozók Szövetsége, a Turisztikai Egyesület, a Zalakarosi Fürdő, illetve Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője is támogatja. - Amennyiben a SPAR partnereként a vállalkozó az év végéig nem tudja megvalósítani az üzletet, a lehetőség visszaszáll az önkormányzatra. Erre is felkészülve már felvettük a kapcsolatot a Lidl Magyarország üzletlánccal - árulta el Novák Ferenc polgármester.