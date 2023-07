Persze, ne legyen kétsége senkinek sem afelől, hogy a lehető legerősebb csapatok futnak majd ki a gyepre csütörtökön este, a 20 órától kezdődő NK Osijek-ZTE FC Európa Konferencia-liga találkozóra a selejtező 2. fordulójának első mérkőzésén.

A nemzetközi porond egyik klubnak sem ismeretlen, de az Eszéknek nagyobb tapasztalata van. Főleg az elmúlt éveknek köszönhetően, hiszen 2017 óta minden nyáron és ősszel ott van valamely európai kupában. Legalábbis, a selejtezőkben, ám ez is nagy előny azzal a ZTE FC-vel szemben, amely utoljára 2010-ben mutathatta meg magát az Európa-ligában. Akkor a Magyar Kupa-döntőben való szereplésének köszönhetően, hiszen a kupagyőztes DVSC bajnokként a BL-ben indulhatott. Az egerszegiek viszont az idén megnyerték az MK-t, így az Európa Konferencia-ligában vehetnek részt, ellenfelük, az NK Osijek pedig hazája bajnokságának harmadik helyezettjenként.

A horvát ellenfélnél igencsak felfokozott a hangulat. Mindez érthető, hiszen a klub fejlődésében mérföldkőnek számíthat a szombaton átadott, vadonatúj Opus Aréna, amely szinte biztosan megtelik csütörtökön este. Ami 13 000 nézőt jelent, ebből 6-700 lesz az egerszegi drukker. A horvát lapok erről is írnak, és a Glas Slavonija Zoran Lesjakkal készített egy nagyobb riportot szerdán. A ZTE FC 36 éves védője 2015és 2018 között volt az Osijek játékosa, s onnan igazolt Egerszegre. Máig emlegetik az Osijek 2017-es nagy sikerét, amikor az Európa-ligában oda-vissza legyőzte - kétszer 1-0-ra - a PSV Eindhovent. Megemlítik, hogy az akkori eszéki csapatból csak a hazai kapus Marko Malenica és a jelenleg a ZTE szolgálatában álló Zoran Lesjak lép pályára csütörtökön. Igaz, a mostani meccs már az új stadionban lesz és nem a régi Gradski vrt-ben.

Nyilatkozott Stjepan Tomas, az NK Osijek vezetőedzője, illetve a sajtóban láttak napvilágot azok a találgatások, hogy kik léphetnek pályára. Főleg a védelemben, hiszen a bosnyák válogatott Adrian Leon Barisic-et a szombati bajnoki találkozón kellett lecserélni. Akkor még azt mondta vele kapcsolatban Tomas, hogy rendbejön a ZTE elleni meccsre, ám a védő térde később bedagadt és erősen kétséges a bevetése. A görög Stefanos Evangelou még előző csapatától, a moldovai Sheriff-től „hozta magával” piros lapját és a ZTE FC ellen kell letölteni az eltiltását, Slavko Bralic az egyik edzőmeccsen dőlt ki és azóta sincs rendben. Az örmény válogatott Stjopa Mkrtcjan rendelkezésre áll, akit viszont alig egy hete igazoltak. De legyünk biztosak benne, hogy a horvátok megoldják a kezdésig ezeket a problémáikat...

A ZTE FC együttese szerdán utazott el Eszékre. Boér Gábor vezetőedző elmondta lapunknak, hogy minden játékosára számíthat, azaz nincs sérült a keretben. Arra kérdésre, hogy százszázalékosan készen áll-e csapata a tulajdonképpeni szezonnyitóra - az NK Osijek elleni találkozó lesz az új szezon első tétmeccse a zalaiaknak - , a szakvezető így válaszolt:

-Erre a választ a mérkőzés adja meg, viszont nem gondolom, hogy lenne olyan edző, aki egy ilyen mérkőzés előtt azt mondaná, hogy nem sikerült jól a felkészülés. Azt gondolom, hogy taktikailag és motiváció terén sem állunk rosszul. Viszont a nemzetközi rutin tekintetében most az Eszék jobban áll. Nekünk ugyanazt az alázatos futballt kell mutatnunk, mint korábban. Ott voltam szombaton az NK Osijek-Slaven Belupo találkozón, amit az eszékiek 6-1-re nyertek meg. Úgy gondolom, hogy szereztünk abból a mérkőzésből is annyi tapasztalatot, amit hasznosíthatunk majd a csütörtöki találkozóra. Ahogy hallani, telt ház várható, ami nem csak annyak a csapatnak jó, amelynek szurkolnak, hanem annak is aki ellen... Bízom benne, hogy a visszavágón Egerszegen is arról beszélhetünk majd, hogy telt ház lesz. Azt se feledjük, hogy Eszéken lesz egy szektor, ahonnan csak nekünk drukkolnak, hiszen szurkolóink nagy számban lesznek jelen a mérkőzésen.

Boér Gábor arról is beszélt, hogy nincs sérült a keretben, és azt is elmondta: a kezdőcsapat már összeállt a fejében. Nyilván nem árulta el, de ez természetesen ebben a helyzetben, a kezdés előtt úgyis minden kiderül. Az egerszegiek persze bíznak a meglepetésben, de ahogy a horvátok, úgy a zalaiak is nagyon nehéz meccsre számítanak.

-Eltökéltek vagyunk - mondta Boér Gábor. - Tudjuk, hogy milyen értékek vannak a másik oldalon, s noha közhelyesen hangzik, de a labda gömbölyű. A meglepetés a futballban mindig benne van, ezt már sokszor megtapasztalhatta bárki. És azt is, hogy mindig, minden a pályán dől el, ott van a végén mindig a pont. Mindenre fel lehet készülni, mindent el lehet próbálni, de van, amit nem, amit ott kell, azonnal megoldani. Lehetőleg jól.

Szerda délután mindkét csapat vezetőedzője megtartotta az Opus Arénában a sajtótájékoztatóját, és az utolsó edzést is már a helyszínen végezte a ZTE FC.