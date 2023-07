A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány javára meghirdetett és a sportember által is kezdeményezett adománygyűjtő akció vasárnap 11 órától várja az érdeklődőket a Gébárti-tó gát felőli oldalán. Mányoki Attila, az alapítvány nagykövete 17 km-t fog úszni 6 óra alatt egy 500 m-es kijelölt körpályán, és a sportember maga is azt szeretné, ha sokan ott lennének a parton, illetve vele, bent a vízben. Erről is beszélt, amikor megkerestük.

– Ez nem verseny, hanem egy akció, ami jótékony céllal szerveződött meg – mondta Mányoki Attila. – Az ötszáz méteres pálya is jelképes, hiszen jelenleg a föld lakosságának mindössze két százaléka, aki legalább ötszáz métert képes úszni. Erre is szerettem volna felhívni a figyelmet, de az adománygyűjtés is fontos. Mi azt szeretnénk, ha sokan jönnének, akár csak a partról nézve minket, és ha valaki mindössze ötven métert úszik, már az is egyfajta kiállás a jó ügyért. A strand területén ezzel egy időben zajlik majd a helyi kajak-kenu klub rendezvénye, akik felajánlották, hogy mi pedig az ő bázisukat használhatjuk a tó gát felőli oldalán, ahol öltözési lehetőség is lesz.