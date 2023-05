Ovifocitól a kupasikerig 1 órája

A kupadöntő után Németh Dániel és a ZTE FC is már az újabb feladatra koncentrál

Egy 19 éves és egy 21 éves fiatalember gólja zárta le a szerdai kupadöntőt. Németh Dániel a 117. percben lőtte be ZTE FC első találatát, majd öt percre rá Szalay Szabolcs állította be a 2-0-as végeredményt. Most már mindketten készülnek a vasárnapi (15.00) Puskás FC elleni bajnoki találkozóra.

Itt már a győzelem után, a csapattársakkal ünnepel együtt a ZTE táborával Németh Dániel (középen, elöl) a Puskás Arénában Fotós: Pezzetta Umberto

Mindkét gól fontos volt. Németh Dánielé talán azért tűnik fontosabbnak, hiszen ami nem jött össze 117 percen keresztül, az az ő találatával már azt vetítette előre, hogy ezt a meccset a ZTE FC innentől már nem veszítheti el. Szalay Szabolcs pazar lövése meg valóban hab volt a tortán. A Gyöngyösről származó Németh Dániel másfél éve igazolt a ZTE FC-hez, úgyhogy azt kérdeztük tőle először: megérte ide igazolni? – Igen, természetesen – vágta rá szinte azonnal a támadó. – Tizenkilenc évesen kupadöntőt nyerni, sőt gólt lőni a fináléban azt gondolom, ezt mindenki elfogadná. Azonban nemcsak ezért mondtam, hogy érdemes volt idejönnöm, hiszen érzem magamon, hogy fejlődtem, és a lehetőséget is megkapom rendre a játékra. Annak idején ovifocival kezdtem, Gyöngyösön játszottam, majd 12 évesen a DVTK igazolt le, nem sokkal később pedig a Honvéd akadémiája. A ZTE-nél új barátokra leltem, új impulzusok értek és jól érzem magam itt. A szerda este természetesen az ünneplésről szólt a ZTE játékosai számára. De vajon fel lehet pörögni ezek után az újabb találkozóra? – Természetesen együtt ünnepelt a csapat ott a stadionban, amit éjfél körül hagytunk el – válaszolta Németh Dániel. – Utána még együtt voltunk, de péntek délelőtt megvolt az újabb edzés, és most már csak a folytatásra összpontosítunk. Visszatérve a szerdai döntőre. Huszonöt ezer ember előtt rendezték a találkozót, ami egy fiatal játékos életében is olyan tény, ami emlékezetes. Németh Dániel elárulta, már a kezdéskor érezték, hogy remek hangulat lesz, az pedig, hogy végül betalált, szinte ajándék számára. – Amikor kimentünk melegíteni, már akkor szólt a buzdítás, ez különleges élmény volt mindannyiunknak – árulta el a támadó. – Hasonló élmény volt a nyáron a Milan elleni meccs, hiszen akkor is rengeteg voltak kint a mérkőzésünkön, de itt kétszer annyian buzdítottak bennünket. Nem volt könnyű mérkőzés, viszont amikor elém pattant a labda, akkor próbáltam addig vinni, hogy adódjon lehetőségem a lövésre. Szerintem jó döntés volt kivárni. A döntő előtt eldöntöttem, ha gólt lövök, hogyan ünneplek. Az angol Marcus Rashford játéka tetszik mostanában, úgyhogy eldöntöttem, ha betalálok, az ő gólörömét másolom le. Ott, a tábor előtt ez volt az a mozdulat. Amúgy támadóként a lengyel Lewandowski a kedvencem... Vasárnap viszont egy négymeccses sorozatot kezd a ZTE, amely most nem egy trófea megnyeréséhez vezető útról szól, hanem a bent maradás kiharcolásáról. A ZTE FC a Magyar Kupa elődöntőjében éppen Zalaegerszegen búcsúztatta a Puskás FC-t a hosszabbításban esett, a vendégek szempontjából szerencsétlen öngóllal. Vajon mennyire lesz pikáns emiatt ez a vasárnapi találkozó, és mire számít ebből a szempontból Németh Dániel? – Egészen biztos, hogy ott a tüske a Puskás játékosaiban, hogy mi búcsúztattuk őket, majd aztán megnyertük a kupát – vélekedett az egerszegiek játékosa. – Azonban mi már nem ezzel foglalkozunk, most egy másik feladat vár ránk. Nagyon remélem, hogy a kupasiker utáni első hazai találkozónkra sok néző lesz a stadionban kíváncsi, és mi nyerni akarunk. Nem akarunk senkinek sem bizonyítani, csak nyerni, hiszen azt gondolom, a kupasikerért is megdolgoztunk. Egész évben keményen dolgozunk, és az, hogy a hosszabbításban láthatóan felül tudtunk kerekedni a Budafokon is ennek köszönhető. Képesek vagyunk csapatként megoldani az előttünk álló feladatokat. Teljesen mindegy ki lövi a gólokat, csak az számít, hogy elérjük céljainkat. Budafoki MTE-ZTE FC 0-2 (0-0, 0-0, 0-0) - hosszabbítás után

Budapest, Puskás Aréna, 24 152 néző. Jv.: Vad II. (Tóth II., Albert I.

Budafok: Gundel-Takács - Bíró (Fekete, 89.), Jagodics, Nándori (Vaszicsku, 106.), Fótyik - Kalmár O. (Margitics, 106.), Csonka, Oláh - Horváth O. (Vasvári, 78.), Kovács D. (Németh M., 65.), Beke (Bakti, 100.). Vezetőedző: Mátyus János.

ZTE FC: Demjén - Mocsi, Kálnoki-Kis, Csóka - Mim (Huszti, 46.), Szendrei, Sankovic (Kovács B., 112.), Gergényi (Bedi, 98.) - Meshack (Szalay, 76.), Tajti (Lesjak, 120.) - Ikoba (Németh D., 46.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerző: Németh D. (117.), Szalay (122.).

Sárga lap: Beke (24.), illetve Huszti (93.), Tajti (111.).

