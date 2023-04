A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban öt zalaegerszegi vívó képviselte a ZVE kerekesszékes szakosztályát, és az edzőtábor egyben egy versennyel is kibővült. A háromnapos eseményen a parasportolók mindhárom fegyvernemben összemérték tudásukat, és a versenyek mellett egyben egy kivételes alkalom is adódott mindenki számára, hogy a fiatalok más egyesületek edzőivel is dolgozhattak. További motivációt jelentett a résztvevők számára, hogy Nádasdy Anna U23 tőr és kard világbajnok, valamint Osváth Richárd ezüstérmes paralimpikonunk és Tarjányi István szintén magyar paralimpikon is részt vett asszópartnerként a rendezvényen. Az élsportolók technikai tanácsokkal látták el sporttársaikat, és a legkedvesebb érmeiket is magukkal hozták élménybeszámolójukra.

A fiatalok munkáját Kiss Tibor válogatott edző és Nagy József, a kerekesszékes vívóválogatott szövetségi kapitánya követte figyelemmel, azzal a nem titkolt céllal, hogy felmérjék az utánpótlás-nevelés színvonalát.

A ZVE versenyzői is megmérették magukat társaik között és jó eredményeket értek el, ami a további munkájukra is motivációként hathat, visszatérve klubjukhoz.

A ZVE vívóinak eredményei. Női párbajtőr: 1. Pongrácz Zoé, 4. Zsombok Helga. Férfi párbajtőr: 2. Török Róbert, 3. Forgács Péter, 6. Hodor Levente. Tőr: 1. Pongrácz Zoé, 3. Török Róbert, 4. Forgács Péter, 6. Hodor Levente, 7. Zsombok Helga. Férfi kard: 3. Török Róbert, 4. Forgács Péter, 5. Hodor Levente.