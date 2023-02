A kanizsai sakkozók vezetik a tabellát, de a táblázat még nem teljes, hiszen vannak elmaradt találkozók, vagyis a dél-zalaiaknak szükségük van az újabb sokat érő győzelemre, melyet a jelenleg ötödik harasztiakkal szemben jegyezhetnének.

– Komoly megmérettetés előtt állunk ismét – fogalmazott Nádasi Tamás, a nagykanizsai klub elnöke. - Vasárnapi ellenfelünk talán még a Makónál is jobb csapat, de Dunaharasztiban is szeretnénk a korábbihoz hasonló nagy győzelmet elérni, még akkor is, ha ez nem tűnik egyszerűnek, pontosabban az előző hetit idézőnek. A lényeg, minél többet kell kihoznunk ebből a találkozóból is.