Az SZTE-Szedeák nincs jó passzban, sőt, egyre nagyobbak a gondjai, amit jelez az is, hogy a legnagyobb különbséggel éppen az előző fordulóban, Oroszlányban kapott ki a gárda (69-87). A csapatból két kulcsember (Person, Sztarovlah) hiányzott pénteken, ráadásul takarékossági okokból költözniük kellett, s az új csarnokban most játszottak először tétmeccset. De mindez a ZTE KK érdemeiből nem von le, hiszen az egerszegiek éltek a lehetőséggel.

– A Szeged sérültjei miatt könnyebb volt a dolgunk, de a meccs ezzel együtt sem lett könnyű – értékelt Sebastjan Krasovec, az egerszegiek trénere. – A hazaiak végig küzdöttek, sokáig 10 ponton belül maradtak, mi azonban az előzmények ellenére nem becsültük le őket és megszereztük, amiért jöttünk.

– A ZTE jelenleg jobb csapat, mint mi, végig kontrollálta a találkozót – fogalmazott a szegedi mester, Simándi Árpád. – Mindent megtettünk a felzárkózásért, de amikor igazán közel léphettünk volna, olyan hibákat követtünk el, amelyek ezen a szinten nem férnek bele.

– Ellenfelünknek sok olyan meccse volt, amit pár ponttal veszített el, nem akartuk, hogy ez éppen most forduljon meg – hangoztatta Keller Iván, aki a második félidőben négy triplával demoralizálta a hazai csapatot. Melynek az előző szezonban még ő is tagja volt. – Jó volt újra Szegeden játszani, sok barátom van itt. De igazán annak örültem, hogy győzelemmel örvendeztethettük meg a szurkolókat, akik ide is elkísértek minket.

A ZTE KK pedig most már készülhet a következő nagy feladatra, hiszen január 7-én (18 óra) a Körmendet fogadja majd Egerszegen.