Zalakerámia-ZTE KK–Sopron KC 85-84 (23-21, 20-20, 24-23, 18-20)

Zalakerámia Sportcsarnok, 800 néző. Jv.: Praksch, Tőzsér, Pozsonyi.

ZTE: Wilson 27/6, Takács, De Cosey 19/9, Barnett 14/3, Horti 2. Csere: Parks 15/3, Holton 8, Révész, Németh. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

Sopron: Myers 19/3, Sitku 5/3, Mack 13/6, Ford 12/6, Montgomery 10. Csere: Borisov 16/3, Fazekas 6/6, Takács N. 3/3, Supola. Vezetőedző: Kostas Flevarakis.

A szezon kellemes meglepetését szolgáltatta a Sopron, mely a felsőházi rájátszás biztos résztvevőjeként, de a háta mögött három vereséggel érkezett tegnap Zalába. És honlapja szerint azzal a szilárd elhatározással, hogy győzelemmel zárja az alapszakaszt.

Wilson két triplával kezdett (3. p.: 6-4), sőt, az amerikai irányító ennél is tovább ment, hiszen a ZTE első 10 pontját ő szerezte (5. p.: 10-6). A 7. percben először vezettek a vendégek (14-15), amire időkéréssel reagált a hazai kispad. Sikerült is rendezni a sorokat, a házigazda a palánk alatti ziccer helyzeteket leszámítva tulajdonképpen minden szituációban feltalálta magát (8. p.: 19-16). A második játékrész Barnett hármasával indult (a ZTE ekkor 6 kísérletből 4 találatnál tartott távolról). Két padról érkezett játékos, Parks, illetve Borisov volt ezekben a percekben a két csapat vezére, a zalaiak csere irányítójánál talán csak egy kicsivel több türelem hiányzott, egy-egy támadást túl gyorsan akart befejezni (15. p.: 33-28). Ez az időszak egyik oldalon sem a védekezésről szólt, de jó hír volt, hogy a ZTE-nél volt az előny (18. p.: 40-35). Soproni részről Fazekas menet közben kétszer, majd a végén egyszer Takács is dobott dudaszós hármast, ezek nélkül zalai szempontból sokkal szebb lett volna a félidő (43-41). Az egerszegi részsikerben fontos tényező volt, hogy a hazaiak nyerték a lepattanó csatát (24-16), főleg a támadásban (10-3).

Wilson duplájával indult a második félidő, de Mack belőtte magát távolról és egy percre rá már a Sopron vezetett (45-49). Fordulás után egy új, egész más sebességgel játszó Sopron lépett pályára, de a ZTE nagyon küzdött, amit a publikum végre némi hangos szurkolással honorált (26. p.: 59-59). Felforrósodott a hangulat a csarnokban (a soproniak végre érezhették, hogy idegenben vannak), pláne, amikor egy remek Horti-Wilson akció végén a hazaiak újra előnybe kerültek (27. p.: 61-59). Borisov a negyed hajrájában két támadó faulttal segítette a Zetét, mely azonban a pontelőnyét (67-64) nyilván elcserélte volna a támadó lepattanóknál mutatkozó különbségre (16-4). Jó volt látni a szezon közben sokszor akaratgyenge ZTE elszántságát, így a hibákat is könnyebb volt megbocsátani (33. p.: 74-66). A vendégeket Borisov kapta a hátára, miközben hazai oldalon becsúszott pár üres támadás (37. p.: 79-79), aztán De Cosey triplája adott némi levegőt a házigazdának. Ugyanő dobott duplát és szerelt óriásit az utolsó percen belül (84-81), de Myers triplával egyenlített. A túloldalon lepattanócsatát nyert a ZTE, Horti azonban csak egy büntetőt dobott be, 9 másodperccel a vége előtt (85-84). A Sopron időt kért és a győzelemért támadott, de hiába, a hazaiak a legjobb védekezésüket előrántva megőrizték az előnyt. A ZTE a lepattanózást 47-27-re (támadásban 24-7) nyerte meg végül.

Emir Mutapcic: "Remek ellenféllel játszottunk küzdős és jó mérkőzést. Negyven percen át nagyon jó teljesítményt nyújtott a csapat, megmutattuk az erősségeinket és megérdemelten nyertünk."

Kostas Flevarakis: "Egylabdás mérkőzés volt, melyen sajnos végig nagyon sokat hibáztunk. A lepattanócsata megnyerése elég volt a hazaiaknak a győzelemhez."