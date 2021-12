Mutter Attila: – A bajnoki szezonra a felkészülésünk viszonylag jól sikerült, habár egy-két sérülés nehezítette a munkánkat. Célkitűzésünk úgy szólt: amellett, hogy egy jó közösség alakuljon ki, eredményességben is szerettünk volna a korábbiakhoz képest előrébb lépni, s utóbbit a nyolcadik hely elérésében határoztuk meg. Döcögősen indult számunkra az őszi idény, aztán ahogy a sérültek is lassan visszatértek, egyre inkább kiegyenesedtünk. Betudhatóan ennek is, sikerült csapatunknak egy remek őszt produkálnia. A tavaszi szezonra ez jó alap lehet, de nem szeretnénk elbizakodottak lenni, hiszen tudjuk, sokat kell még azért tenni, hogy a jelenlegi eredményünket meg tudjuk tartani. A vezetőség nevében is mondhatom, hogy elégedett vagyok az őszi teljesítménnyel, s bízom abban, hogy mindezt a bajnokság végén is ugyanígy elmondhatom. Végezetül a Zalakomár labdarúgócsapata és vezetősége nevében kívánok boldog ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt a megye labdarúgásában is mindenkinek!