A tábor létrejötte a Bojtár Népzenei Egyesület nyertes pályázatainak is köszönhető, ezeket a Csoóri Sándor Alaphoz és a nagykanizsai önkormányzathoz nyújtották be. A gyönyörű, zalai vármegyehatárhoz közeli somogyi helyszín is segített abban, hogy a 32 diák részvételével szervezett program mindenki számára kellő feltöltődést nyújtson. Mint azt a tábor egyik vezetője, Vizeli József elmondta: a foglalkozás célja, hogy a növendékek új zenéket, táncokat tanuljanak, előkészítve már a következő tanév anyagát, munkáját. Az eredményes szakmai felkészülés mellett közösségépítő szerepe is volt ennek a pár együtt töltött napnak.

Forrás: ZH

Lehetőség nyílt beszélgetésre, szabadidős játékokra, kamarazenélésre, este pedig közös táncház okozott felhőtlen kikapcsolódást a gyerekeknek. A szakmai fejlődést a művészeti iskola tanárai: Vizeli József és Kócza Attila mellett Péter Katalin néptánc, Pávlicz Erika népi ének tanár, valamint a szigetközi Sárközi Áron népi brácsaművész, a Sárarany Zenekar tagja, a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium tanára és Timár Márton népi bőgős, a GÓBÉ Zenekar tagja garantálta.