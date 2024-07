Az orosz származású, Londonban élő Helga Stentzelnek weboldala is van, ahol munkásságának története és minden megvásárolható alkotása is fellelhető. Az egyszerű, mégis nagyszerű kreatív gyűjtemény nézegetésével érdemes pár percet eltölteni, mert ha szerencsések vagyunk, beindítja bennünk a kreatív mechanizmusokat, az "out of the box thinking", azaz a megszokottól eltérő, szabad fordításban, a dobozon kívüli gondolkodást.

A Facebookon keringő legismertebb alkotások

Forrás: helgastentzel.com

S hogy miért szerencsések a kreatívan gondolkodók? Ahogy Edward de Bono, a laterális gondolkodás atyja mondta:

Kreativitás nélkül csak ismétlés és rutin van; mindkettő nagyon értékes a maga helyén, és viselkedésünk jórészt ebből áll, de a fejlődéshez, a változáshoz és az új irányokhoz kreativitás kell.

A művész egyik alkotásával

Forrás: helgastentzel.com

Az árakat elnézve – vagy csak gyermeki énünktől vezérelve – valljuk be, többünknek kedve támad ki is próbálni némelyik "szobor" összeállítását, de valószínűleg rá kell jönnünk, amennyire könnyűnek tűnik, épp annyira nehéz vállalkozás.

Részlet egy másik sorozatból.

Forrás: helgastentzel.com

Helga az Instagramon is hódít, ebben a videóban például egy szélmalmot "öltöztet" madárrá: