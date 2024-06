Maga a művész - ahogy a szignókon olvashatjuk, Mike - és több ismerőse jelezte előre a tárlatot ajánló dr. Kostyál László művészettörténésznek, hogy meg fog lepődni a kiállításon, amikor meglátja a képeket. S valóban, valami újszerű, színes világ nézett szembe a helyi múzeum tudományos igazgatójával, aki régi ismerőse Miklosovits László grafikusművész munkásságának.

A Gönczi Galériában az Miklosovits László legújabb alkotása: "Semmi sem az, ami" (vegyes technika, vászon)

Fotó: Pezzetta Umberto

- Nem ezt szoktuk meg tőle. Elsősorban a nagyrészt monokróm illusztrációi kísérték végig az útját, ám most az utóbbi években készült színes, és nagyon összetett tartalmú képekkel ugyancsak találkozhatunk. Sok alkotása mindannyiunk lelkében húrokat pendít meg. Magáról és magunkról is sok mindent elárulnak – fejtette ki a művészettörténész. - Egy korábbi interjújában Miklosovits úgy fogalmazott, hogy művészete olyan, mint a bejgli: egymásra rétegződött mondanivalókat tartalmaz. És valóban, fellelhetjük benne egyrészt a különféle 20 századi stílusirányzatokat, másrészt pedig a társművészeteket is, például a zenére utaló motívumokat, ami sokat jelent, fontos elem az életében. Az irodalom alapvető, gondoljunk a nagyobb lélegzetvételű Márai és Arany sorozatokra. Az illusztrációi önálló mondanivalóval és tartalmakkal kiegészítik, értelmezik az adott irodalmi művet. Találunk számítógép segítségével kicsit „megbűvölt”, fotográfiából kiinduló alkotásokat is. A grafikákat leszámítva a képek voltaképpen digitális printek. Gyakran olyanok, mintha a színes kompozíciót negatívban látnánk. Él a korunk által nyújtotta technikai lehetőségekkel. Látásmódjuk izgalmas és sajátos, nem a tapasztalati, hanem egy belső, emóciókat és emlékfoszlányokat vizualizáló szférát állítanak elénk – jellemezte dr. Kostyál László a munkásságát.

Németh János segítette a fiatal művészt

Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg díszpolgára köszöntőjében felidézte: Miklosovits László 1944-ben született Zalaegerszegen, ám nem kényeztette el a város. Kisgyermekként édesapját, majd 16 éves korában édesanyját vesztette el. A nehézségeket legyőzve igyekezett jövőt teremteni magának. Két könyvében is hosszan ír az 50-60-as évek Zalaegerszegéről, Retro című könyve felér egy mesterien megírt és illusztrált történelmi tanulmánnyal.