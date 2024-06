A Magna Cum Laude jubileumi nagykoncertjét az MTVA stábja rögzítette, jelenleg az utómunkálatok zajlanak. Mező Misi elmondása szerint a koncertfilmet a Duna Televízió mutatja be, majd valamilyen platformon elérhetővé is teszik. DVD azonban nem készül belőle, hiszen ma már egyre kevésbé van az ilyen kiadványoknak létjogosultsága. Az énekes azt is hozzáteszi: valójában már teljes albumokban sem érdemes gondolkodni, inkább az a trend, hogy önálló dalokkal jelentkeznek az előadók. A Magna Cum Laude is ezt tervezi, az áprilisi jubileumi koncertet követően kezdtek el egy korábban félrerakott ötleten dolgozni, azaz a zenekar jubileumi évében biztosan várható tőlük legalább egy új Magna Cum Laude-szerzemény.