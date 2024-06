Ez utóbbi egyben azt is jelenti, hogy az annak idején az énekes-gitáros-dalszerző Z. Lukács Sándor által alapított Magyaruccának elkészült az a Holnaptól című albuma, amin már több mint két éve dolgozott a jelenleg Deák Tímea énekes, Hóbor László billentyűs, dr. Vígh András basszusgitáros és Kiss Benedek dobos felállásban dolgozó zenekar.

– Ez egy különleges album lesz, Z. Lukács Sándor 12 olyan szerzeményét tartalmazza, amelyek eddig kevésbé voltak ismertek, illetve stúdiófelvételen még sosem voltak hallhatóak – mondta dr. Vígh András. – Maga a cím is arra utal, hogy ezzel az albummal egy új fejezete kezdődik a Magyarucca zenekar történetének, hiszen új szerzeményekkel bővül a repertoárunk. Olyan új dalokkal, amelyek többsége eddig fiókban lapult. Sanyi ugyanis nagyon termékeny dalszerző volt, tele olyan ötletekkel, amelyek túlmutattak azokon a kereteken, hogy minden egyes dalát be tudta volna mutatni. Emiatt számos szerzeményét eddig nem ismerhette meg a közönség. Mi ezek közül válogattunk ki 12 olyan gyöngyszemet, amelyek számunkra értéket jelentenek, és az elmúlt több mint két év során ezekből készítettünk felvételeket.

A Magyarucca basszusgitárosa azt is hozzátette: a dalokat saját próbatermükben stúdióminőségben rögzítették, hiszen ehhez ma már rendelkezésre állnak a technikai feltételek. Az így elkészült nyers felvételeket ezt követően Svertsits Tamásnak adták át, aki a szükséges utómunkálatokat végezte. A szombati lemezbemutató koncerten – amelyen Z. Lukács Sándor is jelen lesz – mind a 12 dalt eljátssza a zenekar, emellett a felvételek felkerülnek az internetre, illetve pendrive-on is elérhetőek lesznek a Magyarucca tagjainál.

– Az albumból tervezünk CD-t is, ám arra egyelőre nem volt lehetőségünk, hogy azt a lemezbemutató koncertig le is gyártassuk – folytatta dr. Vígh András. – Most minden energiánkkal az élő fellépésekre készültünk, hiszen az EgerszegFeszt is nagyon fontos volt számunkra, a lemezbemutató pedig igazi kuriózumnak ígérkezik. Szünet nélküli két részes műsort adunk, amelynek az első felében a Holnaptól album valamennyi dalát előadjuk, méghozzá abban a sorrendben, ahogy azok a lemezen hallhatóak. Ezek közül eddig csak néhányat, például az Utcazenész című szerzeményt hallhatta a közönség, hiszen eddig tartalékoltuk a puskaport, azaz a többségüket a korábbi koncertjeinken tudatosan nem vettük be a repertoárba. A koncert második részében pedig Z. Lukács Sándor régóta ismert nagy slágereiből játszunk el jónéhányat, így a terveink szerint 19 órától több mint két órán keresztül fogunk zenélni.