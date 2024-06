Első magazinját tizenöt évesen alapította, jelenleg egy internetes életmódmagazint szerkeszt.

Budapesti évei alatt dolgozott szinte minden fontos kulturális és szórakoztató médiumnak, a Cosmopolitan magazinnak két évig felelős szerkesztője is volt. Négy éven keresztül a televízió műfajában is tevékenykedett, a híradó mai napig a szívügye. Jelenleg Tatán él, egy kisfiút nevel, és rengeteg növényt. Bár főállásban író, mellette saját műhelyében gyertyákat is készít.

Mindez a zalaegerszegi találkozón részt vevők számára az írónővel zajlott, Jasztrab Istvánné főkönyvtáros által vezetett beszélgetés során derült ki, de természetesen szó esett a már megjelent köteteiről, életútjáról.

Hidasi Judit első regénye, a Rozéfröccs 2007-ben jelent meg, ezt írói álnéven adta ki. Majd több mint tíz év kihagyás után folytatta írói tevékenységét, azóta folyamatosan ontja a könyveit, melyek az Álomgyár kiadó gondozásában jelennek meg.

A beszélgetés során a olvasók megismerhették többek között a „Gondolat köteteket", az Újrakezdők című sorozatot, amelynek helyszíne egy balatoni sétány; a Kovács Vera története regényfolyamát, valamint az Aranykör tagjai című köteteket is, amelyről kiderült, hogy meglepetés folytatással is készül az írónő.

„Köszönjük az írónőnek a tartalmas beszélgetést, a kedves olvasóinknak, kollégáinknak pedig, hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt”, jelezte a lapunk számára szerkesztett beszámolójában Jasztrab Istvánné Erika.