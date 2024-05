Tényfeltáró kötetei (a Hírzárlat és a Requiem) után új könyvvel jelentkezett Hatala Csenge újságíró. A korábbi televíziós szerkesztő 2023-ban megjelent művével ezúttal Amerikába kalauzolta el olvasóit. Írásában 45 nap autós utazásának történetét dolgozta fel, miközben a látottakat és meghatározó élményeit is megosztotta az érdeklődőkkel. A könyvet forgatva megtudhatjuk, miért döntött úgy, hogy elmegy az Egyesült Államokba, s azt is, hogy nem tervezte meg az egyes állomásokat, oda ment, ahová az útja vitte vagy a véletlen sodorta. Így jutott el egyebek mellett Chicagoba, Pittsburgh-be, New Yorkba és Vermontba.

A szerző munkájában a főbb látnivalókat összegezte is, s nagy vonalakban leírta, hogy hol mit érdemes megtekinteni. Emellett több, az életmódot és a kinti szokásokat bemutató információval is ellátta az olvasókat.

Kiderült például, hogy mi az, amiről az amerikaiak - velünk magyarokkal ellentétben - soha nem beszélnek, s az is, hogyan közlekednek az utakon. Jó tanácsként azt ajánlotta az utazást tervezőknek, hogy ha ellátogatnak az Államokba, jól gondolják meg, hogy milyen helyszíneket keresnek fel, mert a közbiztonság miatt nem lehet csak úgy és oda menni, ahová szeretnének. Ő ezt a szabályt nem mindig tartotta be, így valósulhatott meg életének több álma, köztük az, hogy találkozhatott gyermekkorának egyik meghatározó színészével, a Hair című film főszereplőjével.

A tartalmas időtöltést kínáló, fotókkal gazdagított kiadvány a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, valamint a József Attila Városi Tagkönyvtárban foglalható, kölcsönözhető vagy előjegyezhető. A beiratkozott olvasók a kötetet az Apáczai-tagkönyvtárban fiókközi kölcsönzéssel érhetik el.