Ritka Zalaegerszegen, az ilyen grandiózus, a színház szinte teljes állományát megmozgató, lenyűgöző bemutató, tette hozzá a polgármester. Szólt a darab korszakáról, az 1930-as évekről, a New Dealről és Franklin D. Roosevelt amerikai elnök történelemre gyakorolt hatásáról is. Párhuzamot vonva ezzel és napjainkkal leszögezte, nem kell gyermeknek lenni ahhoz, hogy higgyünk a csodában, hogy jóra fordulhatnak a dolgok, és mindig van remény. Ez igaz az egyénre és olyan közösségre is, mint Zalaegerszeg, mert a mi csodánkat Zalaegerszegnek hívják, mondta.

Aktuális ez a darab napjainkban is, pedig majdnem száz év telt el a nagy gazdasági világválság óta, fogalmazott érdeklődésünkre Papp Gábor, az előadást főtámogatóként is jegyző Perfect Steel System Kft. ügyvezető-tulajdonosa. Számomra könnyed, vicces, zenés darabnak indult, aztán megformálódott a komoly mondanivalója, miközben hatott az érzelmekre is, mondta. Az előadásban a társulat szinte összes tagja megmutatta magát, ráadásul több szerepet is eljátszva, amihez sokszor kellett átöltözniük, ez valódi csapatmunka volt, emelte ki a zalaegerszegi székhelyű, építőipari generálkivitelezéssel foglalkozó vállalkozás vezetője.