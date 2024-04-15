április 15., hétfő

Anasztázia, Tas névnap

18°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajánló

34 perce

A zalai mozik hétfői műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Thabo és a szafari kaland (német kalandfilm); 18.15 Verseny a győzelemért (olasz-német sportfilm); 20.15 Back to Black (amerikai életrajzi film)

Cinema City: 14.40, 17.40, 20.00 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai sci-fi); 19.30 Back to Black (amerikai életrajzi film); 15.00 Thabo és a szafari kaland (német kalandfilm); 20.30 Az első ómen (amerikai horror); 17.10, 20.10 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 17.00 Dűne – második rész (amerikai sci-fi)

Nagykanizsa

Cinema: 15.45 A Majomember (amerikai akcióthriller); 17.30, 20.00 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai sci-fi); 18.00 Verseny a győzelemért (olasz-német sportfilm); 19.00 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 20.30 Az első ómen (amerikai horror)

Címkék#mozi#moziműsor#film

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
mandiner.humagyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.huhirvilag.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hureblog.hulapcentrum.hu
Rádió
gongradio.huhirfm.hu