Népi kézműves játszóházzal, kiállításokkal és helyi kistermelők vásárával fogadták Zalaegerszegen az érdeklődőket vasárnap délután Gébárton a kézművesek házában, ahol a húsvét jegyében tartottak. nyílt napot. A viaszos tojásírás rejtelmeibe Dömötör Andrea vezette be az érdeklődőket, tojáshéjba öntött húsvéti gyertyát Pozvai Andreával lehetett készíteni, a nyuszi nemezeléséhez Horváth Éva nyújtott útmutatót, a kötözött rongybaba készítését Molnárné Riskó Erzsébettől lehetett megtanulni, míg a nyuszikalács sütését Ollárné Zubor Beatrix mutatta be,. Ismerkedni lehetett a népi kismesterségekkel is, ráadásul a Kovács Stúdió tagjai is foglalkozásukat tartották, az izzó vas formálásának fortélyait is láthatták az érdeklődők. Két foglalkozás között pedig a magyar tradicionális és modern bicskákból rendezett vitrinkiállítás, illetve a nyugat-dunántúli viseletekből és népviseletes babákból rendezett bemutató nyújtott kikapcsolódást.