Szakter Judit: Interstellar

Már a kiállítás címe is sejteti, ezen a tárlaton a megszokottól merőben eltérő alkotásokkal találkozhat az ember. A Covid megjelenése óta átértékelődtek a megjelenési formák. A fizikai bemutatkozásokon túl zömmel az online világ felé terelődtek a galériák és a pályázatok. A budapesti székhelyű Fine Arts Capital Művészeti Egyesületnek lettek tagjai, ahol közös projektekben vettek és vesznek részt, az ARTFACTS nemzetközi művészadatbázisba való bekerülésük hatalmas mérföldkőnek számít, hiszen ide csak megfelelő feltételekkel, képzettséggel kerülhetnek be alkotók. Az utolsó két, a Golden Duck Gallery által kiírt nemzetközi pályázaton mindketten bejegyzett győztesek lettek.. A művészek nem követik a hagyományos elvárásokat, továbbá mindketten olyan művészeti utat választottak, amely teljesen eltér a megszokott művészképzéstől, végezetül pedig maguk is vallják, lázadóknak is tekinthetők. Tisztában vannak azzal, ezek a dolgok nemtetszést válthatnak ki a hagyományos művészeti világban, és ez akár bajnak is számíthat, s mivel ketten vannak, mindez duplázódik, innét a Dupla baj kiállítási névválasztás.

Weide Ancsa: Lány aranyban

Mindezzel együtt a falakon érdekes alkotásokkal találkozhat az érdeklődő. Weide Ancsa street art stílusa például a legújabb és legmodernebb művészeti kívánalmaknak tökéletesen megfelel, sőt egyedi és színes mondanivalójával efölé is emelkedik. 2023-ban nemcsak idehaza, de külföldön is több díjra érdemesítették. Szakter Judit, akinek korábban több kiállítása is volt Zalaegerszegen, figuratív ábrázolásmódja szimbolista és szürreál elemekkel bővült. Spirituális látásmódjával folyamatosan boncolgatja az evilági és a köztes dimenziókat. A figuratív és a fantasy művészet kedvelőinek szólnak díjnyertes festményei, azoknak, akik a mindennapi élet jeleneteiben mélyebb értelmet, harmadik dimenziót keresnek.

Mindezek érdekes találkozásokat vetítenek elő a kiállító művészekkel: Weide Ancsával és Szakter Judittal január 5-én 18 órakor a megnyitón, a Senoritta Tattoo-ban.