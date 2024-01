Pénteken este mutatták be a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban Moliere Tartuffe című színművét, melyet Farkas Ignác Jászai-díjas színművész állított színpadra, a főszerepekben Szakály Aurélt, Kiss Ernőt és Pap Lujzát láthatta a közönség. Az előadás után a hagyományos premierfogadáson a teátrum igazgatója, dr. Besenczi Árpád köszöntötte a nézőket, a város vezetőit, politikusait és a színház támogatóit. Hangsúlyozta, kifinomult előadást hoztak létre a társulat művészei, a darab üzenete pedig ma is érvényes gondolatokat hordoz. Szólt arról is, hogy a közeljövőben melyik színházi seregszemlére hivatalos a zalaegerszegi Indul a bakterház című produkció, s invitálta a jelen lévőket a februári és a márciusi bemutatókra. A Tartuffe előadást a Lambda Systeme Kft. támogatta.