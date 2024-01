Az emberiség több évezredes fejlődésében talán a nemzetállamok kialakulását tekinthetjük az egyik legfontosabb mérföldkőnek. Voltak nációk, ahol korábban végbement ez a folyamat, s voltak/vannak, akiknek évszázadokon keresztül kellett harcolniuk, vagy még ma is küzdenek a jogaik érvényesítése érdekében. A nemzetté válás folyamatában a nyelvnek, hagyománynak és kultúrának is meghatározó szerepe volt. Emiatt vált a nemzethez való tartozás egyik törvényben is deklarált alappillérévé szerte a világon a meglévő és közösen ápolt kultúra. Kultúra nélkül nincs identitás, s identitás nélkül sincs kultúra. Egy nemzet pedig addig marad fenn, amíg ragaszkodik a hagyományaihoz, s azt tovább tudja adni az utókornak.