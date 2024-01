A nyárig tervezett rendezvényeikről szerdán tartottak tájékoztatót. Mint Flaisz Gergő, a Keresztury Dezső VMK igazgatója bevezetőjében kiemelte, a járvány után visszatértek a nézők, az elmúlt esztendőben az intézményeik bevételei minden korábbi szintet meghaladtak.

Az Art mozi digitális technikával felszerelt, 66 férőhelyes stúdiótermében a hétfőtől vasárnapig tartanak vetítéseket, napi három, hétvégén négy alkalommal is. Erről már Drávecz Szabolcs, a belvárosi filmszínház vezetője szólt. A pénztárcabarát jegyek mellett premierfilmekkel várják a nézőket, és törekednek rá, hogy minden Oscar-díjas alkotást bemutassanak, vagy újra műsorra tűzzenek. A termet mérete alkalmassá teszi baráti társaságok, iskolai csoportok fogadására, egyedi igények kiszolgálására. Ezt megkönnyíti, hogy a vetítőberendezésük nagy kapacitású háttértárral bővült.

A 2020-ben végrehajtott teljes körű felújítás után 580 személyt tudnak fogadni a rendezvényteremben, ez a legnagyobb a városban. Az elmúlt évekből számos, telt házat vonzó programjukat lehetne felsorolni: előadások, koncertek, táncgálák sorjáztak, és hasonló színvonalú folytatásra készülnek, mégpedig minél szélesebb kör igényeinek megfelelve. Színdarabok, gyerekműsorok, koncertek, humorestek, táncprogramok, bűvészshow szerepel a tervekben. Néhány ezekből: január 29-én Thuróczy Szabolcs adja elő a Meg se kínáltak című darabot, ami Bödőcs Tibor hasonló című könyve alapján készült. S ha már Bödőcs Tibor, a humorista is fellép az Art moziban, eddig hat előadásra kelt el az összes jegy, árulta el Drávecz Szabolcs.

A Kisvakond történetével február 4-én a gyerekeket várják. Szintén nekik szól a március 30-án tartandó ingyenes nyusziváró családi nap, három gyerekdarabbal. Tervezik a Vuk bábelőadás bemutatását is.

A Kitolás című produkció pedig már az apává válásról rajzol képet, Lengyel Tamás egyszemélyes vígjátéka február 8-án lesz látható.

Az Art mozi ad helyet február 13-án a városi farsang fánkvásárának és a jelmezversenynek, amennyiben rossz lesz az idő.

Nőnaphoz közeledve, március 5-én Bereczki Zoltán ad koncertet. A párkapcsolatról, válásról szól Pokorny Lia és Ötvös András színházi estje, a Válótársak. Ennek érdekessége, hogy Gönczi Dorka mediátor és Varga Zsolt kommunikációs szakértő közreműködésével improvizációs játékot láthat a közönség.

Az illúzió mesterei, neves bűvészek, Lui és partnernői, a világbajnoki bronzérmes bűvészmester, Galambos Fecó és Holcz Gábor lépnek fel április 6-án.

Az Art moziban ad műsort még a 100 tagú cigányzenekar, Kovács Kati, és fellép Haumann Petra, Oszter Alexandra az Anyád kínja című színdarabbal. Folytatódik a Nyitott akadémia, Pál Ferenc lesz a vendég, valamint több táncgálának is helyet ad a nagyterem.