A bemutatón elsőként Salamon Sándorné, az Olvasókör elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter méltatta az elmúlt több mint másfél évszázados tevékenységet. Kiemelte: míg Kiskanizsa képes volt önálló polgári olvasókört létrehozni, azt a jóval nagyobb lélekszámú Nagykanizsának nem sikerült, de szólt arról is, hogy 1870-ben a műveltség, az olvasottság elősegítése érdekében alakult meg az azóta is folyamatosan működő szervezet.

– Egy könyv örök érték – méltatta a kiadványt a képviselő. – Az internet világában, ebben az óriási információs halmazban az adatok elvesznek, túllépünk rajtuk. Nem látjuk, nem keressük vissza őket. A könyv azonban mindig ott van a szemünk előtt, bármikor beleakadhat a kezünk, és levehetjük a polcról.

A Pillanatok és emlékek az Olvasókör 153 éves történetéből alcímet viselő kötet tartalmáról annak szerkesztője, Kardos Ferenc beszélt. Úgy fogalmazott: a kiadvány nemcsak az olvasókörnek állít emléket, de mindazon szerzőknek is, akik korabeli írásaikkal, összefoglalóikkal, tanulmányaikkal vagy akár újságcikkeikkel segítették a civil szervezet történetének megismerését. Többeket – például Hajgató Ritát, az Olvasókör korábbi titkárát, Juhász Istvánnét, aki szakdolgozatában emlékezett meg a szervezetről, Lukács Ibolya újságírót, valamint Molnár Ágnes kulturális antropológust – név szerint is megemlített, de azt is kiemelte: a 2006 utáni történet még kevésbé feldolgozott.