A mozijegyeket ajándékozó baráti társaság nevében Siklósi Judit elnök és Matyéka István köszöntötte a nézőket, jelezve, december 12-én is megtekinthető ebben a támogatási formában a film.

A Helen Miller amerikai színművész főszereplésével készült film vetítésének megvásárlásával a közelgő hanuka alkalmából ajándékozza meg a zalaegerszegieket a baráti társaság zalaegerszegi szervezete.

Folytatásként december 8-án, 11-én és 12-én egy-egy alkalommal 60 diák nézheti meg a filmet a baráti társaság jóvoltából, a lehetőséggel a Csány László Technikum, a Ganz Ábrahám Technikum, a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói élhetnek. A program támogatásában részt vesz a Zalaegerszegi Tankerület és a város önkormányzata is. Az ízes fánk a diákokat is várja majd. A film sajnálatos aktualitást is hordoz az Izraelben, a gázai övezetben októberben kitört fegyveres konfliktus miatt. Ismeretes, a Kijevben született Golda Meir a jom kippuri elnevezéssel számon tartott háború idején is vezette az 1948-ban létesült közel-keleti országot.