Mint írták: először a Zrínyi iskola könyvtárában – csupa felnőtt részvételével – próbálták ki, hogyan lehetne a gyűjteményből az azolo.hu honlapon feldolgozott könyveket kiválogatni. Itt jött létre először az a kis külön gyűjtemény, melynek polcain Azolo könyveit találják az iskola diákja és tanárai.

Fotó: Halis-könyvtár

– A tapasztalatokat felhasználva Gelsén harmadik osztályos diákokkal együtt „alapítottuk meg” a helyi könyvtár Azolo gyűjteményét – mondta Benke Dániel könyvtáros. – A diákok megismerkedtek Azolo-val, vagyis a honlap lehetőségeit ismerték meg együtt. Utána Farkas Tibor éneklésével visszaidéztük a Mikulás érkezését, és karácsonyra is hangolódtunk. Később mobiltelefonok segítségével mindenki keresett egyet Azolo könyvei közül a gelsei könyvtár gyűjteményben. Az Azolo jelét a könyvbe ragasztva egy új polcon itt is elhelyeztük Azolo könyveit, ezzel megalapítottuk a gelsei könyvtár külön összeállítását. Reményeink szerint egy kis mozgalmat indítottunk el Nagykanizsán és környékén, Zalában, valamint az országban is Azolo könyvtári gyűjteményeinek létrehozására.