Zalaegerszegen, a VMK Cafféban szombaton 20 órától a Dúdolók, majd a Shabby Blues Band ad koncertet, továbbá utóbbi zenekar vezetője, Kránitz Tóni szájharmonika-gyűjteményét is megtekinthetik az érdeklődők. A Mama Africában szombaton Carter, Danksess & Joke és Lynx keveri a zenét. A Mimosa Lounge szombaton retro partit tart. Az Angels Clubban szombaton Silverman és Bubu zenél. Nagykanizsán, a Kanizsa Arénában szombaton 22 órától Dzsudló lép fel, előtte a Kultúrkör játszik. A Rush Clubban szombaton Bruno és Spacc lesz a hangulatfelelős. Keszthelyen, az Ánizs Caféban szombaton rockabilly program lesz, mely során 21 órakor a V8 trió, 22.45-től pedig a Boys From The Cellar mutatja be műsorát. Zalakaroson, a MenDan Hotelben szombaton Csonka András lesz a sztárvendég. Zalaudvarnokon, a Vadvirág étteremben szombaton Pap Rita és Bodnár Attila lép fel.