A film David Grann azonos című regényén alapul, melyben az író megtörtént esetet dolgoz fel. Az 1910-es évek végén az oszázs indiánok olajat találtak a földjeiken, ami villámgyorsan dúsgazdaggá tette őket. A pénz szaga hamar odavonzotta a leghitványabb alakokat, hogy sokszor csalással, sőt gyilkossággal megfosszák az őslakosokat a vagyonuktól. Az esetek során nem tartóztattak le senkit, mely országos botrányt kavart, és végül az FBI megalakulásához vezetett.

Nem véletlenül említettem a grandiózus kifejezést, egy ekkora horderejű sztori alapos kibontása időigényes folyamat. Grann könyve elsősorban a gyilkosságokra és a nyomozásra fókuszál kissé száraz stílusban, Scorsese azonban a szimpla tényszerűség helyett kiszélesíti a perspektívát, emberközelibbé teszi, több műfajt beemel, és három fő karaktert tesz a cselekmény középpontjába. A helyi iparmágnás Will Hale-t (Robert De Niro), annak unokaöccsét, Ernest Burkhartot (Leonardo DiCaprio) és végül a gazdag indián nőt, Mollie-t (Lily Gladstone). A történet fonalát akkor vesszük fel, amikor Osage megye virágzik, és a pénzéhes csőcselék már ellepte a vidéket. Ernest szerencsét próbál, és háborús veteránként munkára jelentkezik nagybátyjánál. Nem túl eszes fickó, együgyűnek is nevezhetnénk, de van kiállása, és be tud férkőzni az ember bizalmába. Hale jó barátságot ápol az indiánokkal, befolyásos mintapolgár, aki a légynek se tudna ártani. Legalábbis a felszínen, de hamar rá kell jönnünk, hogy mindent kontroll alatt tart, és nem tűri, hogy az útjába álljanak. Mollie sem esett a fejére, tudja, hogy a pénzére pályáznak, de naivan beleszeret Ernestbe, így elindul a folyamat, mely egy gondosan megtervezett procedúra része. Mindhármuk eltérő jellem, más miatt érdekesek, fontosak a sztori szempontjából, de a maguk módján egyaránt főszereplők. Ám míg Will és Mollie könnyen behatárolhatók morálisan, Ernest korántsem. Egészen a záróakkordig folyamatosan változik a megítélése a nézőben. Nem tudjuk, hogy csak egy buta, manipulálható ipse, netán menthetetlenül becsvágyó bűnöző, vagy törődő férj és apa.

A pazar karakterrajzok mellett tisztán látszik, hogy Scorsese mennyire elkötelezett a történet mellett. A Megfojtott virágok több mint tíz évet ölel fel, a gyilkosságokat nyers valójukban ábrázolja, nem csak név nélküli áldozatként tekint a halottakra. Érződik, hogy az amerikai történelem egyik legaljasabb népirtásának vagyunk tanúi, ami szörnyen természetesnek hat, ettől válik olyan gyomorforgatóvá és dühítővé. Előkerülhet a közhely a pénz romlásba taszító erejéről, de Scorsese elbeszélői attitűdje az egészet olyan köntösbe bújtatja, mely elévülhetetlenné teszi a témát. A színészek közül mindenki briliáns, kiemelve a már említett triót. Robert DeNiro évek óta nem volt ennyire jó, Leonardo DiCaprio újabb arcát mutatja meg hibátlanul, Lily Gladstone pedig méltó partner, igazi jelenség a vásznon.