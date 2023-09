A borkóstolást is könnyed, édes nedűvel érdemes kezdeni, számomra ilyen volt az évad első darabja, fogalmazott érdeklődésünkre a szombati premier után, az előadás támogatója, az Iván Dental vezetője, dr. Iván Nándor. Felhőtlen szórakozást nyújtó, tipikus Besenczi rendezte bohózat, és a közönség láthatóan élvezi a színészek játékát. Biztos vagyok benne, hogy nehéz lesz rá jegyet kapni, mert szereti az ilyen darabokat a közönség, tette hozzá.

A Hevesi Sándor Színház az új évadot Gérard Lauzier vígjátékával nyitotta meg. A történet szerelmi légyott előtti percek tálalásával kezdődik, aztán a félreértések sorozata szinte kibogozhatatlan káosszá kuszál mindent.

Zalaegerszeg az összefogás városa, fogalmazott a premier utáni fogadáson köszöntőjében Balaicz Zoltán polgármester. Példaként említette Siklósi Vilmost, akinek emléktábláját az előadás előtt leplezték le a nézőtéri büfé falán. Mint felidézte, azok közé tartozott, aki évtizedek óta támogatta a színházat, megmutatva a társadalmi felelősségvállalás fontosságát. Hozzá hasonlóan több városi cég, zalai vállalkozás segíti a társulatot, ily módon a közönséget és közösségét is, erősítve ezzel a lokálpatrióta öntudatot.

Besenczi Árpád igazgató a premier kapcsán felidézte, miként született meg a darab címe, az eredeti a A lifttől balra helyett, hozzájárulva ezzel is a sikerhez. A kétórás könnyed frivol francia darab komoly fizikai, szellemi terhelés elé állította a színészeket, tette hozzá.