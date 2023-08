– A könyvtár 60 éve kínál olvasnivalót és hasznos időtöltést a zalaegerszegieknek és a környékbelieknek. Az elmúlt évtizedek során sokat változott, a lehetőségeknek megfelelően folyamatosan megújuló kínálattal, programokkal várja olvasóit – tájékoztatta lapunkat az intézményvezető, Csaplár-Nagy Franciska, aki Nitsch Erzsébet jelenlegi főtanácsostól vette át a vezetői stafétabotot. – 1963-ban augusztus 20-án adták át a József Attila Városi Könyvtárat a Gárdonyi utcában. Nyakasné Túri Klára irányítása alatt 1981-ig működött szoros együttműködésben a József Attila Általános Iskolával. 1981. október 20-án nyílt meg a Landorhegyen a VMK épületében a könyvtár, amely kibővített személyzettel kezdte meg működését - folytatta a múltidézést a mai szervezeti keretek közt az igazgatóhelyettesi posztot betöltő könyvtáros.

Az 1976-os könyvheti rendezvényt idézi a kép, Balázs Béla szónok mellett jobbról Nyakasné Túri Klára könyvtárigazgató áll

Forrás: ZH-Archívum

A landorhegyi városrész kedvelt találkozóhelye ugyanis 2013. januárja óta a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tagkönyvtáraként működik.

– A jövő keddi ünnepünkön az 1963-as alapítástól eltelt időt és az utolsó 10 év könyvtári tevékenységét tekintjük át vendégeinkkel, valamint a tagkönyvtár mellett működő JAVK Olvasóinkért Alapítvány 25 évéről is szót ejt Hartmann Miklós, az alapítvány elnöke – jelezte Csaplár-Nagy Franciska, hozzátéve, egy kiadvánnyal és egy szubjektív kiállítással is kedveskednek az olvasóknak. A programsor ezzel nem ér véget, hiszen az irodalomtörténeti társaság zalai szervezete is készül meglepetéssel az ünnepre. A könyvtár kedden a rendezvény miatt csak 14 órakor nyit ki.