Könyvtárlátogatást, kézműves-foglalkozást, tapasztalatcserét, szakmai előadásokat, workshopot, inspirálódást, csapatépítést és egyben kirándulást is magába foglalt a vándorgyűlés, melyen több százan vettek részt a megyei, városi és falusi könyvtárakból, de a határon túlról is érkeztek.

-Ez alkalommal a könyvtáros munkatársakkal közösen vettünk részt az eseményen, úgyhogy amolyan csapatépítő is volt ez nekünk – mondta Lapath Gabriella. - Megosztoztunk, ki melyik szakmai előadásra ül be, majd továbbadtuk egymásnak a szerzett tudást. Rengeteg információt és inspirációt szereztünk, részt vettünk például a minőségbiztosítási workshopon, ahol új módszert tanultunk, ez a design thinking, mely hatékony lehet a problémák jó megközelítésére, újrafogalmazására és meghatározására. De volt még gyermekkönyvtáros bibliodráma-foglalkozás és a környezettudatosság, a „zöld vonal” is nagy hangsúlyt kapott. Megnéztük a tatabányai egyetem zöld házát, ahol mérik a napelemek hatékonyságát, illetve azt a bemutatókocsit, mellyel járnak óvodákba, iskolákba ismeretterjesztő foglalkozásokat tartani ebben a témában, illetve több könyvtár is bemutatta, ők hol tartanak ezen a téren. Mindent, amit lehet, próbáltuk a saját kereteinkre lefordítani és hasznosítani a jövőben, már most sok ötlet felmerült, amikkel a szemléletformálás és közösségépítés terén is előreléphetünk. Emellett volt még szakmai kiállítás, melyen a könyvtárakkal kapcsolatban lévő cégek képviselői vettek részt.

Az intézményvezető arról is beszélt, hogy a vándorgyűlésen szerzett tapasztalatok alapján megállapították, hogy a lenti városi könyvtárban eddig végzett tevékenységeikkel, eredményeikkel jó úton haladnak.

A városi könyvtárban a hónap utolsó hetében zárul a kézművesház, közben egy kiállítás összeállításán is dolgoznak, mely a Lenti Gyógyfürdő Úszó Klub életébe enged betekintést az augusztus 5-én tartandó családi napon és úszótalálkozón a Helyi Értékek Házában. A könyvtárosrendezvények szeptember elején Berke András helyi gyűjtő kiállításával kezdődnek, illetve lesz zenés irodalmi est is a hónapban.