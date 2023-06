Újra kopácsolástól hangos Gébárt, elkezdődött a hagyományos országos kovácsművészeti szaktábor. A péntekig tartó eseményen kezdő és haladó érdeklődők bírják a fémet – főleg vasat – átalakulásra. A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 23 évvel ezelőtt avatta fel azt a műhelyt, ami azóta is a helyi és regionális továbbképzés s egyáltalán a kovácsszakma egyik bástyája. Reményt keltő, hogy minden évben vannak új arcok, s akadnak olyan fiatalok is, akik a tábor kezdete óta visszajárnak, bár a szervezés már a kézművesház dolga. A Gébárti Kovács Stúdió havonta egyszer szakkör keretében ma is várja mindazokat, akik többet szeretnének megtudni a fémmegmunkálás nehéz és csodás mesterségéről.