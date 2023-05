Az elmúlt hetekben Sárospataktól Hajdúböszörményen át Zalaegerszegig az ország számos pontján neveltek ciprusmagoncot alsó tagozatos osztályok, így a gyerekek nemcsak a badacsonyörsi arborétum egyik legkülönlegesebb növényfaját ismerhették meg, de számos kreatív, közösségépítő feladatot is megoldhattak.

A Folly Arborétum és Borászat Égig Érő Tanterem Alapítványa által meghirdetett „Így neveld a ciprusodat!” elnevezésű pályázatot Veszprém vármegyei általános iskolások nyerték. A versenyre 206 iskolából összesen 412 osztály jelentkezett.

A különleges vetélkedőn alsó tagozatos osztályoknak ciprusmagokból kiültetésre alkalmas magoncot kellett nevelniük, emellett a versenyidőszakban hétről hétre játékos, kreatív feladatokat kellett megoldaniuk. Az arborétumtól januárban kapták meg a nevező csapatok a valódi ciprus magjait, a cserépdíszítő szalagot, a magok neveléséhez szükséges 20 oldalas munkafüzetet és egy útmutató videót, de a munkájukhoz az arborétum szakértőitől is kérhettek segítséget. A tizennégy héten át tartó kihívás során hétről hétre dokumentálniuk kellett magoncuk fejlődését.

Május elejéig küldhették el a Folly Arborétumnak a magonc növekedéséről írt naplót és a különböző anyagokat. A zsűrinek végül 143 osztály közül kellett kiválasztania a nyertest. Figyelembe vették a magoncok méretét, oldalágaik számát, a gyerekek és tanáraik aktivitását, a névadás ötletességét, a benyújtott anyagokat, de külön értékelték azt is, ha a ciprusnevelés közben előtérbe került az ismeretszerzés, az ismeretterjesztés.

„Óriási élmény, hogy ennyi gyereket, tanárt, közösséget sikerült megmozgatnunk. Úgy gondoljuk, hogy a pályázat túlmutat a Follyn: ha ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy a gyerekek jobban megtanulják, hogyan lehet összefogni és gondoskodni valamiről, ha ez felelősségre és kitartásra nevelte őket, már megérte. A gyerekeket az ültetés és a játékos feladatok – a meseolvasás, az éneklés, a kavicsfestés – mozgatták meg leginkább, de nagyon szép rajzok is születtek. Külön élményt jelentett számunkra a képregények és a mesék végigolvasása” – mondta Folly Réka, a Folly Arborétum és Borászat vezetője és tulajdonosa. Hozzátette: a kis ciprusok változatos helyszíneken töltötték a tavaszi szünetet, nagyon sok iskolában versengtek a gyerekek azért, hogy ki vigye haza a növényeket a húsvéti szünetre.

A játékot a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola halimbai Dr. Szalai Miklós Tagintézményének harmadikos diákjai nyerték, akik egyebek mellett közös énekléssel és La Fontaine-mesék felolvasásával biztatták növekedésre ciprusmagoncaikat. A tanulók a cserepet különleges festésű kavicsokkal és saját készítésű, miniatűr kerítéssel díszítették, sőt a növényekről mesét is írtak, amelyet az osztály tagjai illusztráltak.

A második helyet a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 3. z osztálya szerezte meg. A diákok a magnevelésen és a munkafüzet kitöltésén túl számos pluszfeladatot vállaltak: külön weboldalt hoztak létre, fotókkal és személyes írásokkal örökítették meg a magoncnevelés lépéseit.

A harmadik helyen a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola 3. b osztálya végzett – az itt tanuló gyerekek többek között mesét írtak az Ágas névre keresztelt ciprusmagoncról. A kampányban részt vevő gyógypedagógiai intézmények közül a keszthelyi Zöldmező Utcai EGYMI 3. osztálya kapott különdíjat.

A dobogós helyen végzett osztályok ellátogathatnak a Folly Arborétumba, a gyerekek tanáraikkal részt vehetnek egy-egy programon, sőt egy cserepes magonccal a ciprusnevelést is folytathatják. Az első helyen végzett osztály utazási költségeit az arborétum állja, a második és a harmadik helyezett egy-egy karton Folly-szörpöt is ajándékba kap, ahogy szörpválogatással díjazzák a különdíjas osztály munkáját is.