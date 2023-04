Luca érdeklődésünkre elmondta: 2016-ban kezdett el énekelni Berkes Dániel magánénektanárnál a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskolában. Az évek során megfogalmazódott benne, hogy mindenképpen énekelni szeretne. Zalaegerszegen több helyen találkozhattak a tehetséges fiatallal, városi rendezvényeken, fesztiválokon, vagy például a zalaegerszegi filmzenei koncerteken.

– Az Egerszeg Rádió egyik műsorvezetője vagyok. 2021-ben a Sláger FM Hangadó című énekes tehetségkutató műsorában a döntősök közé jutottam, idén pedig ismét lehetőséget kaptam, hogy élő adásban énekelhessek Budapest és az ország egyik leghallgatottabb rádiójában – mondta Luca. – A Hangadó Rangadó nevű műsorban az öt legjobbnak ítélt énekes méri össze tudását élő adásban április 28-án, pénteken. A győztes mindent visz, ehhez viszont szavazatokra van szükség, amit a Sláger FM weboldalán tehetnek meg pénteken 9 és fél 10 között a hallgatók. A műsor a Sláger FM online streaming oldalán követhető lesz, illetve élő adásban közvetítik majd a Facebook oldalukon is, így az én produkciómat is láthatják és hallhatják. Érdemes szavazni, ugyanis a szavazók között is értékes nyereményeket sorsolnak. Hiszem, hogy az összefogás Zalaegerszegen és Zalában is példaértékű, ami egy ilyen verseny során elengedhetetlen. Előre is köszönöm mindenkinek a támogatást.

Mihály Luca nem csak Egerszegen lépett fel, legutóbb például Sárváron hallhatta a közönség Váradi Alberttel közösen.

Az alábbi stúdiófelvételen pedig egy régi klasszikus, a feledhetetlen Cserháti Zsuzsa dalát énekli: