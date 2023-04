A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban sorra kerülő rendezvényen Tóth Renáta igazgató és dr. Gyimesi Endre, a periodikát kiadó Pannon Írók Társasága elnöke köszönti az irodalom zalai barátait, majd Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci Kovács József online-főszerkesztő mutatja be a 2023/1-es lapszámban olvasható műveket.

A Pannon Tükör szerkesztősége a lap „egymondatok” rovatának egyéves termését önálló kötetbe rendezve is megjelenteti, a tavalyi szövegeket tartalmazó, Pero yo ya no soy yo címet viselő kiadványt is szerdán ismerheti meg a közönség.

A lap 2023/1. számában többek között Szolcsányi Ákos, Szeifert Natália, András László szépirodalmi szövegeit, Molnár András történész, Kostyál László művészettörténész tanulmányát olvashatják.

A személyes benyomásokat egy hónapon át naponta rögzítő "egymondatokat" 2022-ben, tavaly Tóth Kinga (január), Fekete Vince (február), Sánta Miriám (március), Juhász Tibor (április), Ábrahám Erika (május), Regős Mátyás (június), Pászti-Lénárt Flóra (augusztus), Gerencsér Anna (szeptember), Csabai László (október), Locker Dávid (november) és Nagy Koppány Zsolt (december) írta.